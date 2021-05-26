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被通知「發票中1萬」！他點開秒心寒　眾一看：這太衰了

▲統一發票最新一期3、4月的中獎號碼已經出爐，不少民眾都趕緊拿出手邊發票來對獎。（圖／NOWNews資料照）
▲統一發票最新一期3、4月的中獎號碼已經出爐，不少民眾都趕緊拿出手邊發票來對獎。（圖／NOWNews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 06:46:48

最新一期3、4月的統一發票號碼出爐，不少民眾已經拿起手邊發票一張張來對看看自己是否中獎，增添一點生活的小確幸。不過，就有網友分享自己對發票的時候，發現自己竟然中了1萬塊，讓他非常興奮，但是點開明細一看之後瞬間掉入地獄，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「看到中獎發票發現中了1萬元！但是點開一看之後心涼了....拜託蛋塔還你們，我要發票就好....」只見貼出的照片，上面的消費明細為在蝦皮網購「肯德基蛋塔」，而下頭還寫著該張發票中了三獎，也就是1萬元的獎項，不過再往下看，卻發現該張發票被標示為「作廢」，讓原PO一秒掉入地獄。

▲網友分享自己收到發票中獎通知，結果點開後發現該張發票是被註銷的發票，讓他心涼。（圖/Dcard）
▲網友分享自己收到發票中獎通知，結果點開後發現該張發票是被註銷的發票，讓他心涼。（圖/Dcard）
事實上，該起烏龍事件發生於3月中旬，有網友深夜滑蝦皮購物時，意外發現肯德基的蛋塔禮盒（6入）即享券只要「35元」即可購買，資訊當時被分享出去後，立刻賣爆8萬盒蛋塔，後來緊急下架之後，蝦皮做出回應表示，針對購買蛋塔的消費者，除了全額退費以外，會補償「滿180元折180元」的全站折扣券，不會出貨，意即訂單不成立，該發票也不算數。

貼文一出，網友紛紛回應「這真的太衰了＝＝哪張不中偏偏中這張」、「有一種悲傷，是我的發票停留在你的過往....」、「衰到爆開＝＝怎會剛好是這張」、「史上最痛」、「整碗涼去」、「魚與熊掌不可兼得...」、「真的會哭出來」、「至少擁有過最佳典範」。（編輯：張嘉哲）

▲110年3、4月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製圖）
▲110年3、4月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製圖）
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