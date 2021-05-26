好市多店員最近一直哭！「真實理由」曝光　客人瞬間無言

我是廣告 請繼續往下閱讀
「但不少會員都沒有耐心等候，就對我們店員發脾氣」原PO心酸表示「最近被會員罵到我都不知道哭了幾次，拜託請大家配合一下，我們來客數跟其他賣場比起來，人數至少20倍以上，我們要的只是客人乖乖等待填寫實聯制登記，然後跟我們說聲辛苦了就好....」。
貼文一出，網友紛紛給出建議「不會掃的就請他手寫，不需要教，這樣比較快」、「其實掃描真的很簡單，長輩要去能不能先學？」、「在此呼籲全台灣年輕人教長輩使用疾管家...真的方便好學＝＝」、「學會怎麼用實聯制再出門可以？不然就給我手寫啦！罵店員幹嘛」、「上次我去也是才剛掃描就被瞪啊，不知道在不耐煩啥」、「無言＝＝店員有多辛苦大家都知道，真的不要再為難他們了」、「這時候還要為難店員真的無言，長輩不會刷條碼就給我手寫，阿耐心等候也沒很難，請大家互相體諒」。
事實上，掃描QR code實聯制其實非常簡單，民眾只要掃完之後，上方就會跳出店家的場所代碼連結，點擊連結後，將該代碼以訊息的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；另外，也可以使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描店家QR Code，按下連結並發送簡訊；最後若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。