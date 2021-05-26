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好市多店員最近一直哭！「真實理由」曝光　客人瞬間無言

▲本土疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月14日，不少民眾都會前往賣場採購糧食。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲本土疫情嚴峻，全國三級警戒延長至6月14日，不少民眾都會前往賣場採購糧食。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 07:11:45

因應本土疫情持續升溫，全國目前三級警戒延長到6月14日，不少民眾深怕家中糧食不足，都會前往超市或者大賣場一次採購。不過，近日就有一名在好市多工作的員工分享，自己這幾天不知道哭了幾回，其原因曝光之後，引發廣大網友熱議。

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原PO在「好市多商品消費心得分享區」貼文指出「好市多因為是大型賣場，每天必須入店消費的客人非常多，因為配合政府的實聯制，來逛的很多都是長輩，所以我們必須派人教學、檢查實聯制簡訊，導致無法負荷大批客人的人流控制，因此門口偶爾就會塞車」。

「但不少會員都沒有耐心等候，就對我們店員發脾氣」原PO心酸表示「最近被會員罵到我都不知道哭了幾次，拜託請大家配合一下，我們來客數跟其他賣場比起來，人數至少20倍以上，我們要的只是客人乖乖等待填寫實聯制登記，然後跟我們說聲辛苦了就好....」。

▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）
▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）
貼文一出，網友紛紛給出建議「不會掃的就請他手寫，不需要教，這樣比較快」、「其實掃描真的很簡單，長輩要去能不能先學？」、「在此呼籲全台灣年輕人教長輩使用疾管家...真的方便好學＝＝」、「學會怎麼用實聯制再出門可以？不然就給我手寫啦！罵店員幹嘛」、「上次我去也是才剛掃描就被瞪啊，不知道在不耐煩啥」、「無言＝＝店員有多辛苦大家都知道，真的不要再為難他們了」、「這時候還要為難店員真的無言，長輩不會刷條碼就給我手寫，阿耐心等候也沒很難，請大家互相體諒」。

事實上，掃描QR code實聯制其實非常簡單，民眾只要掃完之後，上方就會跳出店家的場所代碼連結，點擊連結後，將該代碼以訊息的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；另外，也可以使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描店家QR Code，按下連結並發送簡訊；最後若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記。（編輯：張嘉哲）

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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