「全台三級警戒」超影響生活？網狂點平時日常：好痛苦
中央流行疫情指揮中心昨（25）宣布，全國三級警戒延至6月14日，同時全國各級學校也延長停課至6月14日。因此就有網友在網路上表示疑惑「『全台三級警戒』延長是不是超影響生活？」沒想到卻引起網友點出了生活平時的日常，直言「超級痛苦」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 09:58:42
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「三級警戒到0614怎麼影響大家生活」的文章表示，「只覺得要多待在家兩個禮拜好久...而且感覺還要更久才會回歸正常的步調，影響你們最大的是什麼？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「很怕失業...」、「熱鬧原來是那麼可貴的一件事」、「攝影接案，已經被取消退款一堆了，不知道撐不撐的下去」、「最頭痛的絕對是各行各業老闆」、「靠業績獎金生活的業務真的慘，每個月少了一筆獎金真的尬不過來」、「老闆吧，店租幾十萬在噴」、「快畢業沒辦法和朋友出去玩」。
甚至更有大量的人認為「運動」是最平實的日常，影響最大，「好想運動...」、「想出門跑步，想去健身房」、「 好想去運動，好痛苦」、「好想去健身房...」、「不能去健身房哭哭」、「我想去健身房」、「沒辦法運動真的慘」。（編輯：王柏文）