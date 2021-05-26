才剛上線就棄15單！外送員揭「害怕原因」：直接崩潰下班
外送平台現在服務越來越多元化，不僅有提供餐廳熱食可以點，也有與超市、超商、大賣場，甚至是美妝店都能透過外送平台外送，加上最近本土疫情嚴峻，為了避免與人群接觸，不少人都使用外送平台來補齊日常生活用品以及糧食。近日，就有外送員分享自己上線送餐，但僅僅一小時半就讓他崩潰下班，其原因引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 10:10:59
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「短短一個半小時的時間，能夠被兩家不同的大賣場轟炸15次的機率有多高？想說先下線跑遠一點，結果偷偷上線之後發現，派單又是大賣場，我只能默默地認輸宣告下班了」！
貼文一出，不少同行紛紛秒懂原因「現在最遠到五公里外都能抓到你唷！」、「94鎖定你了，就算你躲在地下室一樣派單給妳」、「真的棄不完....無限輪迴」、「我已經拒絕大賣場了，整個黑名單」、「大賣場真的浪費時間，有些奧客東西又點一堆＝＝」、「早就直接不接大賣場的單，一堆奧客當外送員開貨車在點」、「真的神煩，有夠不想送大賣場的單」。
而原PO也出面解釋表示「其主要東西也不是不能載，但是取訂單的東西又要進到賣場內量體溫，又要拔掉全罩安全帽，有的還會要求脫掉口罩，這樣我反而更加危險，暴露在被感染的風險，前面大賣場訂單一直來，我也一直棄單，很怕影響到接單率，只好先選擇下線休息，希望明天不要再這樣了....」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。