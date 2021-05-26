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居家隔離求送上7樓！外送員曝「原則」狠拒　同行全戰翻

▲有名外送員接到居家隔離客人的訂單，並要求搭上電梯將餐點放在門口，但他卻選擇拒絕訂單。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有名外送員接到居家隔離客人的訂單，並要求搭上電梯將餐點放在門口，但他卻選擇拒絕訂單。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 10:24:58

台灣疫情持續延燒，指揮中心也宣布全台三級警戒延長至6月14日，因此不少民眾為避免出門，改而使用外送平台。對此，就有外送員分享，接到訂單的客人正居家隔離，並要求將餐點送到7樓，但他認為這已經超越自己的底線，最後選擇拒絕訂單，這讓他好奇想問「各位有什麼想法？」貼文也引起熱議。

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原PO日前在《外送員的奇聞異事》表示，雖然最近疫情險峻，但他如果接到一般公寓、住家的訂單，就算要爬5、6層樓梯也甘願上去，前提是不需要碰到對方的私人物品，例如「丟鑰匙下來，打開門口的錢包拿錢等等」。

原PO接著指出，他接到一張訂單的客人正在居家隔離中，因此要求將餐點送到7樓，並放在門口的櫃子上。他拿了餐之後看完備註，覺得這已經超越自己的底線，「沒辦法到1樓取餐，又想起只有48塊的送餐費用，直接聯繫派單協助轉單」，最後也好奇問「不知道各位有什麼想法呢？」

▲原PO認為，沒辦法到1樓取餐，又想起只有48元的送餐費用，明顯超越他的底線。（圖／翻攝自《外送員的奇聞異事》
▲原PO認為，沒辦法到1樓取餐，又想起只有48元的送餐費用，明顯超越他的底線。（圖／翻攝自《外送員的奇聞異事》 ）
貼文曝光後，部分網友認為，「當然轉單啊，疫情當前謹慎最重要，又沒有專業防護措施」、「註明居家隔離，我個人底線是1樓門口，要上去或進去一律棄單，不拿健康換50塊」、「台灣人很多都不知道感染風險，要懂得保護自己」、「外送員自己保護自己也很重要，沒有對或錯」、「每個人都有選擇的權利吧？不想承擔萬分之一的風險而已，我覺得你是對的」。

不過，也有不少人認為，「真心覺得，這麼疑慮害怕...在家休息比較適合」、「防疫視同作戰，作戰期間你也別出門兼差了，保護自己也保護他人」、「居家隔離連下樓都不能，是要他怎樣？」原PO最後在留言區解釋，他認為在超過5層樓的電梯大樓，其中可能接觸的人太多，「我知道隔離不代表確診，但是基於原則所以只能轉單了」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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