防疫之外也要養生！12生肖近期隱藏「身體問題」一次看

近期疫情嚴峻，且每日都新增許多確診病例，除了減少出門、配戴口罩、勤洗手與消毒、保持社交距離，保護自己也保護他人外，我們還要多照顧好自己的身體，隨時保健增強抵抗力。知名命理網站《旺好運》就提醒大家，在這關鍵時刻，12生肖在健康養生上，要多注意身體的「哪一方面？」





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生肖鼠





環境適應力強，精力充沛，平常比較少生病，一旦生病都是嚴重的問題，需注意泌尿、腸胃、血液方面等慢性問題，平時也要避免熬夜、過度飲酒，不要暴飲暴食。





生肖牛





應多注意小感冒、小病痛，平時要適度休息，不要因為忙碌而忘記按時進食，多注意壓力、腸胃方面的毛病。





生肖虎





平時身體健康，但不能忽略生活作息，避免飲食與睡眠時間不規律，注意情緒起伏、精神方面的狀況，可多做一些運動，增強體魄。





生肖兔





平時較壓抑自己的情緒與感情，建議遇到挫折可多跟身邊人訴苦排解，注意失眠與神經質問題。





生肖龍





活力滿滿，體質強健，少有病痛，唯一多注意好動造成的火燙傷等意外傷害，還有少吃生冷油炸類食物，注意腸胃、耳鼻喉狀況。





生肖蛇





免疫力佳，多提升睡眠品質更好，注意心臟、心血管方面疾病，平時就可多做檢查。





▲知名命理網站《旺好運》分析，近期12生肖在健康養生上，要多注意身體的「哪一方面？」（示意圖／取自pixabay）

生肖馬





身體健康強壯，活動力強，有衝勁，在專注的事情上往往精神處於緊繃狀況，容易讓心臟、神經系統造成負擔，要給自己多一些放鬆的時間。





生肖羊





生命力強，注意體重及飲食習慣，小心腸胃方面疾病。長輩更要多做全面檢查，杜絕後患。





生肖猴





平時注意紓壓，自我調整，多做運動保持體力，留意泌尿系統方面的毛病。





生肖雞





肺部、支氣管容易過敏，也要注意消化系統，有小病痛切勿拖延，盡快看醫生。





生肖狗





內心焦慮時，常產生頭痛、心律不整等問題，應盡量休息，做適量運動，還有注意飲食衛生和腹部毛病。





生肖豬





吃東西和喝酒都要懂得節制，避免熬夜或暴飲暴食，小心腎臟方面的疾病。（編輯：許苡晴）





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