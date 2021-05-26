本土疫情延燒！房東一舉動超暖 1.3萬人讚爆：太猛了吧
中央流行疫情指揮中心今（25）宣布，全國三級警戒延至6月14日，同時全國各級學校也延長停課至6月14日，消息一出，引發各界討論，因此就有網友在網路上分享自己遇到的佛心房東，更說出了房東超暖心的一舉動，這讓1.3萬人全讚爆，直言「太猛了吧」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 10:43:37
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上PO出一篇文章表示「感謝我的房東，能共體時艱！非常感謝，大家戴口罩，台灣加油」，原PO更隨文附上對話的照片，從圖片中可以看到原PO的房東因為政府宣佈「三級警戒延長」，所以讓「房租調降了一萬元」，同時也表示「盼疫情趕快過去，大家都可以正常生活」，暖心的舉動也讓原PO看完之後直言「謝謝房東大哥！真的謝謝房東大哥了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「-10000太猛了吧」、「好棒的房東」、「真的很羨慕，非常時期，我們的房東還要我們搬家」、「別人的房東總是不會讓人失望」、「給房東哥哥大大的讚」、「這麼好的事總是別人的房東」、「真希望我房東也可以這樣」、「我們房東好安靜阿」、「這房東是鬼吧」。（編輯：王柏文）