  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土疫情延燒！房東一舉動超暖　1.3萬人讚爆：太猛了吧

▲本土疫情延燒！房東一舉動超暖，1.3萬人讚爆。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pexels）
▲本土疫情延燒！房東一舉動超暖，1.3萬人讚爆。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 10:43:37

中央流行疫情指揮中心今（25）宣布，全國三級警戒延至6月14日，同時全國各級學校也延長停課至6月14日，消息一出，引發各界討論，因此就有網友在網路上分享自己遇到的佛心房東，更說出了房東超暖心的一舉動，這讓1.3萬人全讚爆，直言「太猛了吧」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲原PO更隨文附上對話的照片，從圖片中可以看到原PO的房東因為政府宣佈「三級警戒延長」，所以讓「房租調降了一萬元」。（圖/翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）
▲原PO更隨文附上對話的照片，從圖片中可以看到原PO的房東因為政府宣佈「三級警戒延長」，所以讓「房租調降了一萬元」。（圖/翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上PO出一篇文章表示「感謝我的房東，能共體時艱！非常感謝，大家戴口罩，台灣加油」，原PO更隨文附上對話的照片，從圖片中可以看到原PO的房東因為政府宣佈「三級警戒延長」，所以讓「房租調降了一萬元」，同時也表示「盼疫情趕快過去，大家都可以正常生活」，暖心的舉動也讓原PO看完之後直言「謝謝房東大哥！真的謝謝房東大哥了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「-10000太猛了吧」、「好棒的房東」、「真的很羨慕，非常時期，我們的房東還要我們搬家」、「別人的房東總是不會讓人失望」、「給房東哥哥大大的讚」、「這麼好的事總是別人的房東」、「真希望我房東也可以這樣」、「我們房東好安靜阿」、「這房東是鬼吧」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.54%42.46%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.06%26.94%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀