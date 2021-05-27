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影／無法坦然接受稱讚？認識4種「冒牌者症候群」症狀

▲你經不起別人稱讚嗎？你有可能是冒牌者症候群的一員。（圖／蕾咪 Rami 授權）
▲你經不起別人稱讚嗎？你有可能是冒牌者症候群的一員。（圖／蕾咪 Rami 授權）

影像中心/綜合報導

2021-05-27 09:53:13

被人稱讚的時候，你常常覺得渾身不自在，或者是覺得自己不夠格被讚美嗎？那你有可能就是罹患「冒牌者症候群」之一的人！YouTube頻道「蕾咪 Rami」日前分享一則介紹 4 種「冒牌者症候群」症狀，以及如何克服沒有自信、提升自我的方法，並歸納 5 種冒牌者症候群的特徵與族群。

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「冒牌者症候群」一詞最先在1978年被提出，他們會擁有很強烈的自我貶抑想法，沒辦法把功勞歸功於自己身上，而此症候群女性比例遠大於男性。

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▲ 冒牌者症候群症狀之一：把成功歸功於運氣，而非自身努力。（圖／蕾咪 Rami 授權）
影片中提到 4 種冒牌者症候群的症狀，快來一起檢驗自身狀況吧！

1.特別的努力，表現較好時，甚至會刻意貶低自己。

2.隱藏自己的意見，因擔心若太堅持己見，會讓人發現自己很愚笨。

3.經不起別人稱讚，甚至會感到焦慮、不安，渾身不自在。

4.把成功歸於運氣，而不是自己的努力，說成是運氣好，事情會變得簡單許多。

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▲ 工作狂有可能是冒牌者症候群的一員。（圖／蕾咪 Rami 授權）
5種「冒牌者症候群」類型與特徵：

1.完美主義者：幫自我訂定高標準，若無法達成目標，就會自我否定、自我懷疑，且易成為控制狂。

2.工作狂：他們會認為與相同成就的人相比，自己只是運氣好，認為自己的實力不足以匹配現在的成就，會瘋狂求進步以掩飾內心的不安全感。

3.天資聰穎的人：把自己的成就，歸咎於天分，而非自己後天的努力。

4.強烈的個人主義者：不願意主動要求別人的協助，拒絕他人幫忙，只會想辦法自己完成。

5.專業人士型：考一堆證照，或當有人稱讚自己專業的時候，他們會覺得自己名不符實。

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▲ 沒自信、易貶低自己的人，潛意識下容易駝背。（圖／蕾咪 Rami 授權）
影片中「蕾咪 Rami」說道，冒牌者症候群特徵乍看之下，似乎壞處不多，但其實他們都浪費太多無意義的時間，沒必要的自我否定。她坦言自己也曾是「冒牌者症候群」一員，曾對他人稱讚感到壓力。影片中她也分享 4 種改善的方法：

1.肯定自己，要相信每個人把機會交付給你，也是經過風險評估，認為你足以勝任這份工作（機會）。

2.抬頭挺胸，是最簡單一秒可達成的方式。

3.學會收集讚美，文字與語言都有能量，學會用「謝謝」取代拒絕。

4.去尋找和你有相同症狀的同伴，互相交流成長。

（影音編輯：謝美伶）
 

 

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