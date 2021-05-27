影／無法坦然接受稱讚？認識4種「冒牌者症候群」症狀

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影片中提到 4 種冒牌者症候群的症狀，快來一起檢驗自身狀況吧！
1.特別的努力，表現較好時，甚至會刻意貶低自己。
2.隱藏自己的意見，因擔心若太堅持己見，會讓人發現自己很愚笨。
3.經不起別人稱讚，甚至會感到焦慮、不安，渾身不自在。
4.把成功歸於運氣，而不是自己的努力，說成是運氣好，事情會變得簡單許多。
5種「冒牌者症候群」類型與特徵：
1.完美主義者：幫自我訂定高標準，若無法達成目標，就會自我否定、自我懷疑，且易成為控制狂。
2.工作狂：他們會認為與相同成就的人相比，自己只是運氣好，認為自己的實力不足以匹配現在的成就，會瘋狂求進步以掩飾內心的不安全感。
3.天資聰穎的人：把自己的成就，歸咎於天分，而非自己後天的努力。
4.強烈的個人主義者：不願意主動要求別人的協助，拒絕他人幫忙，只會想辦法自己完成。
5.專業人士型：考一堆證照，或當有人稱讚自己專業的時候，他們會覺得自己名不符實。
影片中「蕾咪 Rami」說道，冒牌者症候群特徵乍看之下，似乎壞處不多，但其實他們都浪費太多無意義的時間，沒必要的自我否定。她坦言自己也曾是「冒牌者症候群」一員，曾對他人稱讚感到壓力。影片中她也分享 4 種改善的方法：
1.肯定自己，要相信每個人把機會交付給你，也是經過風險評估，認為你足以勝任這份工作（機會）。
2.抬頭挺胸，是最簡單一秒可達成的方式。
3.學會收集讚美，文字與語言都有能量，學會用「謝謝」取代拒絕。
4.去尋找和你有相同症狀的同伴，互相交流成長。
（影音編輯：謝美伶）