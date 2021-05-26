「口罩摺痕向上」易藏細菌？查核中心揭真相 更曝2用途
台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多民眾紛紛開始搶購日常生活用品，疫情嚴峻之際，出現不少假消息，而近日在網路上就有人謠傳「口罩摺痕向上...落塵、細菌容易藏在向上的摺痕裡」，對此台灣事實查核中心指出，此為錯誤消息，同時更揭露了2種用途，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 11:12:15
根據台灣事實查核中心25日發布的報告，通訊軟體從今年本月18日開始流傳一則訊息，宣稱「親戚在全聯買黑色口罩，出國正在隔離，由當地衛生部發現這口罩折橫向上，並不合格，向正在隔離飯店的各國居民順便解說落塵、細菌容易藏在向上的摺痕裡…親戚叫我也別戴，我去電廠商，得到答案是黑色都是摺痕向上，是國家合格的。請注意買到的口罩摺痕，向下比較安心」。
而針對上述的言論，查核中心採訪了中山醫學大學職安系副教授賴全裕，賴全裕表示，摺痕方向不會影響口罩過濾帶有病毒的微塵、微粒的效力，國家檢驗標準對此也無相關規定。戴口罩的時候要將口罩全部拉開，口罩摺痕方向不會影響過濾帶有病毒的微塵、微塵的效力，口罩的摺痕是為「方便包裝」以及「給佩戴者保留呼吸空間」，摺痕方向只是設計。
同樣查核中心也諮詢了臺灣區不織布工業同業公會。不織布公會表示，口罩的摺痕向上或是向下對口罩的防護效果沒有影響。因此，傳言稱「口罩摺痕向上，不合格、會藏病毒」等，是「錯誤」的訊息。（編輯：王柏文）