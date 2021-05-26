阿婆「取水站」狂洗衣！她勸阻反被飆國罵 眾怒喊太自私
台灣近期陷入水情危機，雖然梅雨鋒面已經到來，但中南部水情仍相當嚴峻，因此部分縣市在各大活動中心加裝取水站供民眾取水。不過，就有網友抱怨，現在乾旱供水已經非常吃緊，想不到還有位阿婆在取水站洗衣服，上前勸阻還被對方罵了一頓，讓她非常傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 12:02:10
原PO在《竹南大小事》表示，日前去自來水公司規劃的臨時取水站取水，卻看到有一位阿婆正在洗衣服，於是她就含蓄地問「怎麼在這洗衣服？」想不到阿婆竟當場發飆，不但腦羞成怒的罵她，還嗆「不然你去你家裝水給我洗衣服啊」，最後甚至還加了一句國罵，讓她相當傻眼。
原PO聽完也無奈的說「真的蠻傻眼的，又不是只有你家缺水，大家都缺水，而且這裡是大家取水的地方唉，竟然霸佔一個水龍頭就開始開水用力洗衣服」。另外，她也補充，剛好沒有拍到她水開到最大，而且一直漏的照片。
貼文曝光後，網友們也紛紛痛批，「這太自私了吧」、「這樣真的母湯，大家都一樣在停水，而且還用飲用水在洗衣服，真的浪費」、「沒公德心...」、「未來提水站會有更多亂像吧，洗碗、洗衣、洗車、洗澡都出現」、「我早上去裝水時也有遇到一個帶整桶衣服去洗的」、「要洗衣服可以，請自己裝水回家洗，不要在取水區當自家的門口洗」。（編輯：許智超）