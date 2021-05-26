換變頻冷氣能吹24hr？內行抖出「2關鍵」：電費差四倍喔
最近本土疫情升溫，每天確診個案都突破百人，而在全國進入三級防疫警戒之後，各級學校都停課遠距離教程、公司也要員工在家辦公，但因為天氣燥熱，不少人都開啟冷氣、電扇狂吹，面臨電費暴漲的問題。對此，就有網友討論「換了變頻冷氣還是不太敢吹，請問真的可以開24小時嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 12:09:46
原PO在PTT貼文指出「安安各位，現在天氣實在是太熱了，如果都待在家的話，冷氣一開就是好幾小時，以前還是舊式冷氣都不敢吹太久，雖然現在換了變頻冷氣，但還是不敢一直吹，很害怕電費會爆掉欸，請問換變頻冷氣之後是不是睡覺一整晚都不用關了啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「我從安裝完冷氣就沒關過了」、「都變頻了當然開到爆啊」、「我真的是那種夏天都開著的」、「我就是阿= = 一個月不會超過1500」、「現在一級變頻，一個月一台就是1500以下」、「真的超省，換過之後回不去」、「我每天都這樣開上兩個月電費才1200多，含電熱水器冰箱等家電」、「每天冷氣尬到天亮，根本不用省，變頻超舒適」。
另外，也有不少網友點破關鍵「主要還是要看你有沒有開開關關，前面半小時冷房最耗電」、「主要開開關關最耗電」、「變頻雖然省，還是要看你住的坪數大小」、「一整個月開24小時+上其他電腦等家電，小套房電費1750」、「實測過，我家客廳比較大變頻一個月狂吹也是要兩三千喔，小套房就5、6百，空間也是重點」、「說不用關的家裡只有一台冷氣一個人住吧，如果空間大很多台也是很驚人的」。（編輯：張嘉哲）