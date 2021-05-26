南投向上海復星採購疫苗 侯友宜籲：中央地方一起合作
疫情持續升溫，加上疫苗的數量不足，也讓地方首長呼籲中央開放地方自行採購，南投縣長林明溱昨（25）日說，目前已與代理商上海復星聯繫，中央放行便會採購30萬劑BNT輝瑞疫苗；新北市長侯友宜今（26）日回應，疫苗的採購，一定是中央跟地方一起合作。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-26 12:27:56
侯友宜表示，因為中央也有說過，如果地方要自行採購疫苗，必須要到中央申請，其實疫苗的採購過程中，一定是中央跟地方一起合作，能夠快速買到疫苗保護市民，這是最重要的一件事；因為現在殷殷期盼的就是疫苗趕快來，才能夠讓這波的疫情能夠穩定控制下來，「大家一起合作來買疫苗。」
至於板橋是全台的熱區，但板橋有些市場的人潮還是很多，恐會變成防疫破的口；侯友宜指出，其實很多長輩們習慣到傳統市場，且每天都要去買菜，所以在人流的管控上，自然是比較困難，也特別呼籲買菜一次買足，這是最好的一個方式，如果沒有的話，起碼隔天或者隔兩三天再來買，自動分流。
侯友宜說，買菜的時候除戴口罩，更重要的要保持一個距離，買完就走，不要在那邊跟聊天、逗留，讓人潮能夠快速的減少，也要拜託市民朋友一定要配合；此外，也會請市政府的相關單位，包括警察也到場關心及協助宣導，希望大家一起配合防疫。
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