  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

因應疫情的快速變化　新北再增4熱區防疫中心

▲新北市長侯友宜今日前往視察新店及永和熱區防疫中心，強調因應疫情的快速變化，新北會迅速整備資源待命。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今日前往視察新店及永和熱區防疫中心，強調因應疫情的快速變化，新北會迅速整備資源待命。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-26 13:58:04｜2021-05-26 13:59:11

全國三級警戒延至6月14日，新北持續強化三級防疫措施，今（26）日再增新店、永和、板橋北區及中和員山區4熱區防疫中心；此外，為擴增篩檢的量能，板橋機動篩檢站服務再延長4天，全力照護市民健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市長侯友宜今日前往視察新店及永和熱區防疫中心，向辛苦的第一線同仁致意；侯友宜表示，熱區劃定範圍每3天都會進行滾動調整，這次板橋熱區防疫中心從東區的龍翠市民活動中心，調整至北區四維市民活動中心，中和熱區防疫中心也自原漳和區連和市民活動中心移至圓山區的國防管理學院中正堂。

侯友宜說，全面大清消、篩檢站、走動式宣導、高頻率巡邏及熱區關懷，是熱區防疫中心5大任務；幾天視察下來，除確認各編組運作到位，明顯感受到市民防疫意識提升，街道上許多商家自主暫停營業，車流和人潮也減少許多，感謝市民朋友配合，務必延續這樣的自制力，高度警戒、低度活動，守住新北。

侯友宜提醒，原熱區結束任務並非解除警戒，疫情仍處高峰，里鄰長會持續強化宣導力度，民眾仍需自我防護並注意相關防疫規範；民政局長柯慶忠指出，今日成立的4熱區防疫中心，總計涵蓋37里，約有17萬1000位市民受關懷與規範，自今日至5月28日為期3天，大家同心協力，對抗疫情。

民政局補充，板橋熱區防疫中心移至板橋北區，設置在板橋陽明街的四維市民活動中心，受關懷及規範的市民數為59405人，涵蓋宏翠、滿翠、仁翠、吉翠、明翠、朝陽、新翠、新埔、陽明、文德、忠誠、新海、幸福、德翠等14里；中和熱區防疫中心移到員山區，設置在中和區民安街的國防管理學院中正堂，受關懷及規範市民數60291人，包括積穗、員山、文元、嘉新、民安、瑞穗、清穗、自強、明德、錦中、錦盛、民有、冠穗等13里。

此外，永和熱區防疫中心設置在永和區秀朗路2段的得和活動中心，受關懷及規範的里別、市民數，分別為秀林、福和、民族、民治、永元等5里、共22201位的市民；新店熱區防疫中心設在新店區玫瑰路的吉祥市民活動中心，關懷德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興等5里、共29115位的市民。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.53%43.47%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.62%26.38%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
即時
推薦閱讀