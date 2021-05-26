因應疫情的快速變化　新北再增4熱區防疫中心

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侯友宜說，全面大清消、篩檢站、走動式宣導、高頻率巡邏及熱區關懷，是熱區防疫中心5大任務；幾天視察下來，除確認各編組運作到位，明顯感受到市民防疫意識提升，街道上許多商家自主暫停營業，車流和人潮也減少許多，感謝市民朋友配合，務必延續這樣的自制力，高度警戒、低度活動，守住新北。
侯友宜提醒，原熱區結束任務並非解除警戒，疫情仍處高峰，里鄰長會持續強化宣導力度，民眾仍需自我防護並注意相關防疫規範；民政局長柯慶忠指出，今日成立的4熱區防疫中心，總計涵蓋37里，約有17萬1000位市民受關懷與規範，自今日至5月28日為期3天，大家同心協力，對抗疫情。
民政局補充，板橋熱區防疫中心移至板橋北區，設置在板橋陽明街的四維市民活動中心，受關懷及規範的市民數為59405人，涵蓋宏翠、滿翠、仁翠、吉翠、明翠、朝陽、新翠、新埔、陽明、文德、忠誠、新海、幸福、德翠等14里；中和熱區防疫中心移到員山區，設置在中和區民安街的國防管理學院中正堂，受關懷及規範市民數60291人，包括積穗、員山、文元、嘉新、民安、瑞穗、清穗、自強、明德、錦中、錦盛、民有、冠穗等13里。
此外，永和熱區防疫中心設置在永和區秀朗路2段的得和活動中心，受關懷及規範的里別、市民數，分別為秀林、福和、民族、民治、永元等5里、共22201位的市民；新店熱區防疫中心設在新店區玫瑰路的吉祥市民活動中心，關懷德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興等5里、共29115位的市民。
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