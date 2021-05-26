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傻傻買台股！吳淡如「直拍螢幕」秀驚人獲利：沒校正回歸

▲吳淡如秀出個人台股的帳戶獲利，更笑稱數字沒有經過「任何校正回歸」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如秀出個人台股的帳戶獲利，更笑稱數字沒有經過「任何校正回歸」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 14:57:56

台灣近日本土新冠肺炎疫情升溫，牽動股市也因此上下震盪。資深作家吳淡如日前透露自己逢低買進，大力進場加碼台股，昨（25）日更大方公開自己的帳戶資料，從12日至今兩個禮拜已有突出獲利，強調絕對不是光說不練，「自己賠得很慘，卻叫大家殺進殺出」，更笑稱「這些數字沒有經過任何校正回歸」。

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吳淡如在臉書發文公布個人「傻瓜3號」帳戶的內容，透露5月12日才開始操作，而為什麼叫傻瓜3號，是因為還有專買房地產的「不死1號」，外匯操作的「雲霄2號」，吳淡如更自曝外匯操作已經超過20年，但其實獲利還不如買美股指數基金高。

▲吳淡如公開個人的台股帳戶。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如公開個人的台股帳戶。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
而「傻瓜3號」就是專買台股，按照所謂的「傻瓜法則」有錢就進場買「傻瓜股」，不要再當賭徒，也不要被花言巧語騙。吳淡如笑稱「很多理財專家都光說不練，自己賠得很慘，卻叫大家殺進殺出」，但她絕非如此，因此公開個人帳戶畫面截圖，證明都是玩真的。而從照片中可以看見，吳淡如的6檔股票包括台灣50、台灣56、台積電，總成本約接近640萬，而目前的市值則有近670萬，從12日至今已經賺了不少。

吳淡如最後強調，「巴菲特說投資就是雪球與坡道，要有夠深的雪，夠平穩夠長的坡道，雪球就一定會慢慢滾大」，也提醒大家「沒有錢也沒關係，那就是把身體練好」，人過中年很久才開始存都還來得及。更補充解釋「這些數字沒有經過任何校正回歸，就是直接拍螢幕」，也不忘祝願每一個人都平安，「非常感謝所有醫護人員，加油」。

《NOWnews今日新聞》提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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