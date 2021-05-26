傻傻買台股！吳淡如「直拍螢幕」秀驚人獲利：沒校正回歸

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而「傻瓜3號」就是專買台股，按照所謂的「傻瓜法則」有錢就進場買「傻瓜股」，不要再當賭徒，也不要被花言巧語騙。吳淡如笑稱「很多理財專家都光說不練，自己賠得很慘，卻叫大家殺進殺出」，但她絕非如此，因此公開個人帳戶畫面截圖，證明都是玩真的。而從照片中可以看見，吳淡如的6檔股票包括台灣50、台灣56、台積電，總成本約接近640萬，而目前的市值則有近670萬，從12日至今已經賺了不少。
吳淡如最後強調，「巴菲特說投資就是雪球與坡道，要有夠深的雪，夠平穩夠長的坡道，雪球就一定會慢慢滾大」，也提醒大家「沒有錢也沒關係，那就是把身體練好」，人過中年很久才開始存都還來得及。更補充解釋「這些數字沒有經過任何校正回歸，就是直接拍螢幕」，也不忘祝願每一個人都平安，「非常感謝所有醫護人員，加油」。
《NOWnews今日新聞》提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：倪浩軒）
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