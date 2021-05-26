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疫情進入巷弄戰階段　林右昌建議用疫苗拉起社會防線

▲林右昌呼籲，「用疫苗拉出社會防線」，包括警察、教師等也應該列入疫苗的優先施打對象。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌呼籲，「用疫苗拉出社會防線」，包括警察、教師等也應該列入疫苗的優先施打對象。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-26 14:53:58

基隆市長林右昌今（26）日公布部分確診者的公共場所活動史，由於成功市場又有1位攤商確診，市場管委會將自主延長停業至6月3日晚間12時；林右昌呼籲，「用疫苗拉出社會防線」，包括警察、教師等也應該列入疫苗的優先施打對象。

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林右昌說，基隆市截至25日為止，共65位確診個案，包括63例本土、2位境外移入，已有3人解除隔離，還有60人住院治療，無死亡個案，180人居家隔離、126人居家檢疫；並呼籲中央「用疫苗拉出社會防線」，在疫情已進入巷弄戰的階段，除第一優先的醫護人員，也應要針對警察、公運司機、環保局清潔人員、教師，及公戶所第一線服務人員，列入疫苗的優先施打對象。

林右昌也公布幾名確診個案的活動史，包括案4933是20多歲男性專櫃人員，案5203是20多歲女性某醫院行政人員，案5204是30多歲女性家管，案5206是60多歲男性，妻妹為案5772（小姑娘小吃店負責人），案5344是某婦產科50多歲女性工作人員，案5347是70多歲女性；目前得知案5203曾涉足國民運動中心、孝一路鍋仙火鍋、南榮路梵宇天閣及七堵南興市場等地。

林右昌指出，目前市府最擔心的小姑娘小吃店確診案例，經查證得知該名確診者後來被挖角到另一家金水灣小吃店上班，因此特別呼籲曾經前往上述兩場所消費的民眾，一定要與採檢站連繫；另成功市場的確診攤商，除了一開始的案2504及案3519，目前又新增案5208，總已有3位攤商確診，並因此匡列40人，市場管委會因此也將自主延長停業至6月3日晚間12時。

▲小姑娘小吃店確診的案例，經查證得知該名確診者後來被挖角到金水灣小吃店上班，呼籲曾經前往上述消費的民眾，一定要與採檢站連繫。（圖／基隆市政府提供）
▲小姑娘小吃店確診的案例，經查證得知該名確診者後來被挖角到金水灣小吃店上班，呼籲曾經前往上述消費的民眾，一定要與採檢站連繫。（圖／基隆市政府提供）
 

此外，果菜市場的案3289及3290攤商夫妻確診後，目前匡列追蹤38位攤商的負責人，都會儘速安排快篩及PCR檢測，但由於兩位案主的疫調配合度不佳；對此，林右昌除表達遺憾外，也強調依據傳染病防治法市府可開罰，希望大家都要配合衛生單位的疫調，以免有更多不必要的感染發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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