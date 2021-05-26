疫情進入巷弄戰階段　林右昌建議用疫苗拉起社會防線

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林右昌也公布幾名確診個案的活動史，包括案4933是20多歲男性專櫃人員，案5203是20多歲女性某醫院行政人員，案5204是30多歲女性家管，案5206是60多歲男性，妻妹為案5772（小姑娘小吃店負責人），案5344是某婦產科50多歲女性工作人員，案5347是70多歲女性；目前得知案5203曾涉足國民運動中心、孝一路鍋仙火鍋、南榮路梵宇天閣及七堵南興市場等地。
林右昌指出，目前市府最擔心的小姑娘小吃店確診案例，經查證得知該名確診者後來被挖角到另一家金水灣小吃店上班，因此特別呼籲曾經前往上述兩場所消費的民眾，一定要與採檢站連繫；另成功市場的確診攤商，除了一開始的案2504及案3519，目前又新增案5208，總已有3位攤商確診，並因此匡列40人，市場管委會因此也將自主延長停業至6月3日晚間12時。
此外，果菜市場的案3289及3290攤商夫妻確診後，目前匡列追蹤38位攤商的負責人，都會儘速安排快篩及PCR檢測，但由於兩位案主的疫調配合度不佳；對此，林右昌除表達遺憾外，也強調依據傳染病防治法市府可開罰，希望大家都要配合衛生單位的疫調，以免有更多不必要的感染發生。
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