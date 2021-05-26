第二批AZ疫苗開始施打　鄭文燦：爭取機場人員納入

疫情指揮中心昨日召開全國防疫會議，宣布COVAX 平台配發第二批新到貨的41萬劑AZ疫苗將於27日配發各地，並將在本周五（5/28）開始施打。施打順序以專責病房醫護優先，其次為醫護人員，桃園市長鄭文燦今（26）日在防疫會議上呼籲中央，除了目前規劃包括第一至第三類及已於4月11日完成第一劑的醫護人員之外，希望也能將機場從業人員納入優先施打對象。
記者李春台/桃園報導
2021-05-26 15:10:30
鄭文燦表示，目前的41萬劑分配到各縣市，數量應該還是不夠，中央已經決定第1類到第3類優先接種，包括警消、醫護等在第一線執勤人員納在優先範圍，市府衛生局會做妥善的安排。另外醫護人員只要在4月11號以前完成第1劑的，也會列為優先施打範圍，這部份將由中央來統一公告。
不過鄭文燦也特別喊話中央，機場還有民航業及機場相關產業，從業人員約有3.5萬人，是否能考慮以外加方式，讓機場從業人員風險較高者也能優先接種疫苗，這部分的額度應該另外匡列，市府衛生局、部桃，及聯新國際醫院會支援機場工作人員的接種事宜。
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