住雅房易成破口？她抖「背後原因」 網全認了：真的危險
台灣疫情持續升溫，指揮中心在今（26）日宣布強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，希望嚴守社區防線。對此，就有網友表示，現在疫情嚴峻，大家只能困在家裡防疫，但她認為住雅房的人相當危險，原因曝光後，網友們也紛紛認同。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 15:23:48
原PO在《PTT》指出，他當時到台北念大學，為了省錢選擇租雅房，雖然同一層樓有數個房間，但每間只用木板隔開，大家還要共用一間浴室，而且租客身分有上班族、學生，根本不知彼此身分。
原PO也回憶，以前白天都在學校上課，晚上都待在圖書館看書，還可以吹免費的冷氣，假日也是往百貨公司或咖啡店跑，讓他覺得「這樣雅房，也只剩下睡覺的功能」，但現在疫情嚴峻，大家都只能乖乖待在家，因此好奇問「是不是住雅房的人慘了？尤其經濟不好的人，共用廁所才是最毒的，現在住雅房的人要怎麼辦？」
許多網友也紛紛回應，「真的，廁所要保持通風」、「再爛的套房，還是大勝共用廁所」、「只能多消毒多注意了」、「真的滿慘的，想回家可能也沒辦法」。另外，也有不少人說，「公司不是也共用廁所嗎」、「公司也差不多，共用廁所共用空調，水塔沒在洗，空調用水塔的水」、「公司共用廁所真的危險」。（編輯：許智超）
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