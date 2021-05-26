市場、公園位居新北足跡熱區　侯友宜提防疫三策略

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新北市長侯友宜主持防疫會議時表示，新北市目前有3927人居家隔離，確診人數為2278例，其中前三多的區域為板橋576例、中和348例、三重250例，今日公布的確診個案，以板橋的37例最高，其次為中和27例、新莊與三重各15例；此外，疫情的2大觀測指標為陽性篩檢率、確診個案數，目前疫情仍在高峰期。
侯友宜指出，新北市未來的防疫策略為「重症收治、疫苗施打、低度活動」，其中，決戰點在「重症收治」：將與中央並肩作戰，提升新北的醫療量能，其次為「疫苗施打」：快速施打疫苗，希望中央與地方一起合作，在採購疫苗的方面，秉持快、夠、好三原則；第三是「低度活動」：希望市民減少活動，盼能藉此有效的控制疫情。
依據新北市政府衛生局今日提供的足跡，分別有板橋區重慶黃昏市場、瑞芳區瑞芳第一市場、永和區溪州市場與中和區南勢角市場、華泰市場，至於公園則有板橋區農村公園、四維公園、三重區大同公園、四號公園，及板橋區的板橋花市；由於傳統市場為確診者的足跡熱區，因此侯友宜也強化市場的管制，並呼籲民眾「一次買足，減少次數，買好就走、不要逗留」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。