房市／安信建經代建土城廠辦落成　詢問度高

「安信建經」以「全案管理」模式，協助地主在新北土城區的永寧捷運站附近，代建廠辦大樓-「盛元承天」案(以下簡稱本案)，預計於民國110年6月落成，因適逢現今台商回流熱潮，又遇政府推動「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」，區內超過千家工廠，在今年底須完成搬遷，至今仍有六成的工廠尚未遷移，龐大的空廠房需求，延伸至新北各工業區用地，也讓本案詢問度火熱，在5月中疫情爆發前，統計每月有約20組客戶來電詢問，正可反應目前土城區的工業廠辦在市場上炙手可熱之程度。
財經中心/綜合報導
2021-05-27 12:30:00
新泰塭仔圳重劃區佔地近400公頃，因內部擁有眾多雜亂無章的鐵皮工廠，長期衍生出公安、環保等問題，去年8月重劃案正式發布實施，區內上千間工廠的整治及遷移勢在必行。根據新北市政府公告，塭仔圳重劃將採第一、二區分波段啟動搬遷計劃，第一區自動搬遷期限至110年9月；第二區則至110年12月，而政府為協助未找到新廠房的業者，提供新店寶高工業區、三峽成福段產業用地及樹林區東山段等處提供進駐，另外新北產業園區也釋出中繼廠房，總面積665坪，提供業者以八折租金進駐，但統計至五月，第一區828家工廠中，僅有296家搬遷，扣除歇業者仍佔六成未搬遷，據當地業者表示目前政府所提供土地位置遠，地點也不太好。分析新泰塭仔圳重劃區的所在區域，如要移遷到新的工業區，若北至五股，卻更遠離市中心，而緊鄰近的三重、板橋、中和、永和等土地使用趨於飽和，地價更是昂貴，因此再往外一環的土城，認為是有機會成為這波遷徙潮的新標的。
土城區內的廠辦分布可分為兩處，一是位於土城工業區內，靠近頂埔捷運站的中山路上，預售廠辦的行情每坪開價約33萬~39萬，而另一處靠近永寧捷運站的區域，價格就較為親民，預售價約32萬/坪起跳，而「盛元承天案」即是其中的物件之一，佔地約520坪，建築為A、B兩棟建物共有十九戶，總銷售坪數約一千六百多坪，因靠近土城交流道的地利之便，以及新泰塭仔圳推動的廠辦搬遷契機，讓物件詢問度明顯增加，據統計今年Q1，扣除2月春節連假，每月約20組來電，其中新莊、泰山區的詢問度大約佔二成，而近期新泰塭仔圳搬遷議題延燒，光是4月份的詢問度已達上季整體的八成，不過本案銷售對象是希望是採全棟銷售為主，而目前洽詢的買方多偏向單層或單戶之需求，因此，若有廠辦需求的買方，或是如同塭仔圳重劃區具急迫性的搬遷戶，不彷可諮詢安信建經，進一步了解本案相關資訊。