接到電話約面試！求職男嘆「像被人資逼迫」 前輩秒搖頭
面試除了讓企業篩選需要的人才外，求職者同樣也能挑出最喜歡的職缺。不過就有求職網友認為，公司方人資「直接打電話」邀約面試的行為，有「逼迫」的成分在內，也解釋背後理由。貼文隨即掀起網友間的論戰。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 20:11:12
原PO在論壇《Dcard》上發文表示，最近正在找工作中，但他發現好多公司的人資，都喜歡直接打一通電話來直接說要約面試，不禁讓他疑惑「為什麼人資都要這樣逼求職者，不能先發一個人力銀行的邀約函給求職者確認一下工作內容再回覆呢？這樣不是對雙方比較好，也有初步的了解。外面相親也好歹有給對方看了照片再決定要不要去的阿!還是這是一種強迫對方的概念?」
貼文也引出部分求職者贊同，「這真的超不OK的。我都會回覆，請您寄mail或在求職網站上發個選項給我，因我現在不太方便回覆您」、「所以我接到電話一律都先請他們寄面試邀請信，可惜有些人資不是這樣想的」、「超級認同！都還不知道是什麼樣的工作就要人家去面試」。
然而也有不少網友以及人資提出相反看法，「願意打電話給你的人資代表對你的興趣比寄信高。因為打一通電話花的時間遠比一封罐頭邀約信多」、「我以為努力在找工作的人，都會希望公司儘量早點聯絡，這樣還限定方式的」、「因為超多人不會回信，而且也很多人自己投了之後，發信問他有沒有意願來面試，也沒下文，想說你幹嘛投，沒意願也回覆一下吧」、「不是都這樣嗎？被寄信只是當備胎好嗎」。（編輯：潘毅）