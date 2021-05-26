和另一半在家防疫太悶！網秒推「1嗜好」　過來人喊羨慕

國內新冠肺炎不見緩解趨勢，台灣在短短11天已累計4133例確診案例，中央流行疫情指揮中心昨（25）日也宣布全國防疫三級警戒將延長至6月14日，停課不停學的政策也同步延長，不少民眾與企業只能維持遠端工作，減少外出接觸風險。不過日前就有網友表示，防疫期間跟另一半好幾天沒出門，好奇詢問「不知道在家還能做什麼有趣的事情，能讓老婆不那麼無聊的」。

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這名網友日前在PTT的WomenTalk版上發文表示，由於本土疫情仍持續升溫，自己和另一半已經好幾天沒有出門，每天在家只能訂外帶、外送。老婆一個月前開的小攤販也因為疫情倒閉了，目前暫時也無法出門找新工作。原PO就困擾的表示，因為防疫警戒延長了三個禮拜，「我還有工作所以還是得出門上班，但老婆真的就是整天待在家無聊，我放假想帶她出去都不能，好心疼啊」。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)

文章曝光後，許多網友也紛紛提供自己與另一半在家防疫期間共同培養的嗜好與習慣，其中不少過來人也果斷表示，防疫期間若兩人能一起煮菜、料理或許是個好選擇，又能省下一筆叫外訂外送的費用，「學做菜，不要叫外送」、「一起廚房做菜，研發料理」、「不要叫外送餐點，自己煮三餐」、「自己煮三餐，可以耗掉很多時間」。

▲防疫在家網友們推薦兩人可以一起下廚料理。（示意圖／翻攝自Pixabay）

此外，也有鄉民幽默表示「我都開發新菜單把男友當豬公養，疫情過後 應該可以趕上參加賽豬公」，另外也有網友分享自身經歷「家裡的人也停工了，我都很安靜做自己的事，因為國外有離婚潮跟家庭失和的例子」、「待產中，所以很珍惜現在的自由自在悠閒時光」、「羨慕，我老公在新北工作，現在也不敢回台中相聚」。（編輯：楊智傑）