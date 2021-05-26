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媽媽「無接觸送餐」！她才剛叮嚀完　一見整包糧食秒淚崩

▲中央流行疫情指揮中心13日接獲某醫院通報2名住院病患確診為武漢肺炎，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲中央流行疫情指揮中心13日接獲某醫院通報2名住院病患確診為武漢肺炎，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 23:48:07

本土新冠疫情持續升溫，台灣在短短11天已累計4133例確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全國防疫三級警戒將延長至6月14日，民眾為了降低染疫風險也只能待在家中，盡量避免外出。近日就有名女網友擔心疫情影響，提醒母親千萬不要亂跑，沒想到打開門後卻發現一大包「媽媽的愛」，讓她差點淚崩。

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這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，因為疫情期間外出可能接觸到病毒，所以自己不斷叮嚀媽媽別到處亂跑，沒想到隔了一夜起床後，她卻發現門口外的椅子上放了一整袋的食物，這些「媽媽的愛」就包含了粽子、餛飩、水餃等適合在家防疫期間料理的食材。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
▲防疫期間原PO的母親準備了食物，放在門口的椅子後就離開了。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
對此，原PO也不禁感動表示，媽媽因為擔心所以大老遠跑去買這些食物，還一聲不響地放了就走，「我真的是感動到要哭了啦！」，明白這是母親對自己無聲的關懷，原PO仍幽默調侃「結婚後才會知道娘親多怕我餓到她孫子！」。

文章曝光後，許多網友也留言表示感同身受，「不願疫起，但願跟妳在一起，這或許是天下的媽媽共同心願」、「我媽前幾天滷肉，叫我爸開車載她來我家，站在門口東西給我之後，就要回家了，說疫情期間就不進來坐坐」、「我也是，媽媽怕沒有東西吃，特地滷肉分包冷凍和水餃寄來給我，今天又寄水果和菜」，不過也有網友提醒防疫期間仍是保持社交距離為優先「疫情期間真的不要亂跑」、「無接觸的母愛真好！」。（編輯：楊智傑）

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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