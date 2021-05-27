資遣、倒閉通通來！網急求中央做「2件事」：不能再拖了

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一、發放紓困補助金
網友們表示「依賴現金流的民眾應該獲得直接補助」、「現在補助的部分是一定要的，國外都已經示範給你看了，政府不要再悶不吭聲」、「每戶應該視情況能申請補助」、「真的都領不到補助」、「補助失業、需要救濟戶的餐廳等等吧」。
而對於政府應該發放紓困補助金一事，不論朝野立委、官員都紛紛呼籲中央，應該儘速成立補助相關政策，像是民進黨立委蔡易餘提出「制定好排富條款及相關規定後，優先發放一個月基本工資的現金給民眾，幫助人民度過難關」、國民黨團書記長鄭麗文也指出「很多雙薪年輕父母不敢請防疫照顧假，政府應該要求雇主不得拒絕或施壓，新的紓困條例也應該發放『防疫照顧生活津貼』，依照7成薪的標準每天發放796元，以紓解年輕夫妻的壓力。
二、盼望疫苗快速普及
多數人也提及「疫苗趕快來就對了」、「疫苗趕緊來啦！別再護航民進黨的國產疫苗！」、「如果國外真的有疫苗可協商，那真的要努力去爭取，而不是一直在那邊等國產疫苗，外國施打率都已經七成以上了，台灣還在幹嘛啊？」、「快點讓疫苗普及好嗎」、「疫苗真的是當前很急迫解決的問題」。
對於目前民眾的期盼，總統蔡英文日前表示，疫苗的購買，都必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略，讓疫苗施打都可以順利進行，符合公平性；蔡英文強調，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠直接保證跟負擔責任，避免法律與政治雙重風險。
但該說法引來各界批評，台北市長柯文長也痛批「衛福部長陳時中聲稱地方可自行採購疫苗，蔡英文總統卻又說須由中央統籌，到底要怎麼做？疫苗何時可以到？人民已經等太久了」；而不少縣市首長也出面紛紛聲援表示「希望中央能放行各縣市政府自行採購疫苗，以免疫情持續擴大」。
綜合多數網友意見可看出，目前人民最期盼政府有「補助政策」以及「協調疫苗普及」兩件事，前者因為受到疫情影響，除八大行業、娛樂場所、餐廳業者等等都受到莫大衝擊，不少老闆都喊真的快撐不下去，影響生計；後者則是目前台灣疫苗嚴重不足外，施打率也極低，加上目前本土疫情升溫，第一線的醫護人員為主要施打對象，民眾要施打新冠肺炎疫苗，恐怕還得等上一陣子，只能盼政府能夠聽到人民心聲，做出完善防疫政策，力阻疫情擴散的同時，也照顧到人民的健康及生活。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。