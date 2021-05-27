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資遣、倒閉通通來！網急求中央做「2件事」：不能再拖了

▲隨著本土案例持續蔓延，全球三級防疫警戒延長至6月14日，民眾防疫之餘，經濟層面上也受到極大衝擊，盼望政府能盡快做出措施應對。（示意圖／指揮中心提供）
▲隨著本土案例持續蔓延，全球三級防疫警戒延長至6月14日，民眾防疫之餘，經濟層面上也受到極大衝擊，盼望政府能盡快做出措施應對。（示意圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 06:41:49

本土新冠肺炎疫情持續升溫，全國目前三級防疫警戒延長至6月14日，而也因為疫情緣故，嚴重衝擊國人民生經濟，甚至有公司在中央宣布延長三級警戒後，不堪成本負荷資遣全公司的人，宣佈公司倒閉；此外也有不少人對於新冠肺炎疫苗普及，抱持相當大的期待，盼望政府能夠傾聽人民意見，做出相對的防疫方針。

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對此，《NOWnews》臉書專頁也發文詢問大家「疫情嚴重影響了我們的生活，失業、沒客人、邊工作邊帶小孩，大家希望政府提供怎樣的補助？」貼文處引發網友留下「真實心聲」，盼望在這波疫情中，政府能夠提供人民協助，一起度過難關。

▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
一、發放紓困補助金

網友們表示「依賴現金流的民眾應該獲得直接補助」、「現在補助的部分是一定要的，國外都已經示範給你看了，政府不要再悶不吭聲」、「每戶應該視情況能申請補助」、「真的都領不到補助」、「補助失業、需要救濟戶的餐廳等等吧」。

而對於政府應該發放紓困補助金一事，不論朝野立委、官員都紛紛呼籲中央，應該儘速成立補助相關政策，像是民進黨立委蔡易餘提出「制定好排富條款及相關規定後，優先發放一個月基本工資的現金給民眾，幫助人民度過難關」、國民黨團書記長鄭麗文也指出「很多雙薪年輕父母不敢請防疫照顧假，政府應該要求雇主不得拒絕或施壓，新的紓困條例也應該發放『防疫照顧生活津貼』，依照7成薪的標準每天發放796元，以紓解年輕夫妻的壓力。

▲政府因應疫情衝擊經濟，推動多項紓困方案，近日準備拍板定案振興券。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友期盼中央做的第一件事即是立刻啟動「補助方案」。（圖／NOWnews資料照片）
二、盼望疫苗快速普及

多數人也提及「疫苗趕快來就對了」、「疫苗趕緊來啦！別再護航民進黨的國產疫苗！」、「如果國外真的有疫苗可協商，那真的要努力去爭取，而不是一直在那邊等國產疫苗，外國施打率都已經七成以上了，台灣還在幹嘛啊？」、「快點讓疫苗普及好嗎」、「疫苗真的是當前很急迫解決的問題」。

對於目前民眾的期盼，總統蔡英文日前表示，疫苗的購買，都必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略，讓疫苗施打都可以順利進行，符合公平性；蔡英文強調，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠直接保證跟負擔責任，避免法律與政治雙重風險。

但該說法引來各界批評，台北市長柯文長也痛批「衛福部長陳時中聲稱地方可自行採購疫苗，蔡英文總統卻又說須由中央統籌，到底要怎麼做？疫苗何時可以到？人民已經等太久了」；而不少縣市首長也出面紛紛聲援表示「希望中央能放行各縣市政府自行採購疫苗，以免疫情持續擴大」。

▲網友期盼中央做的第二件事情則是希望「台灣疫苗應該盡快普及」。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲網友期盼中央做的第二件事情則是希望「台灣疫苗應該盡快普及」。（示意圖／美聯社／達志影像）

綜合多數網友意見可看出，目前人民最期盼政府有「補助政策」以及「協調疫苗普及」兩件事，前者因為受到疫情影響，除八大行業、娛樂場所、餐廳業者等等都受到莫大衝擊，不少老闆都喊真的快撐不下去，影響生計；後者則是目前台灣疫苗嚴重不足外，施打率也極低，加上目前本土疫情升溫，第一線的醫護人員為主要施打對象，民眾要施打新冠肺炎疫苗，恐怕還得等上一陣子，只能盼政府能夠聽到人民心聲，做出完善防疫政策，力阻疫情擴散的同時，也照顧到人民的健康及生活。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
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2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

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