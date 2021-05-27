資遣、倒閉通通來！網急求中央做「2件事」：不能再拖了

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▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

一、發放紓困補助金

▲網友期盼中央做的第一件事即是立刻啟動「補助方案」。（圖／NOWnews資料照片）

二、盼望疫苗快速普及

▲網友期盼中央做的第二件事情則是希望「台灣疫苗應該盡快普及」。（示意圖／美聯社／達志影像）

綜合多數網友意見可看出，目前人民最期盼政府有「補助政策」以及「協調疫苗普及」兩件事，前者因為受到疫情影響，除八大行業、娛樂場所、餐廳業者等等都受到莫大衝擊，不少老闆都喊真的快撐不下去，影響生計；後者則是目前台灣疫苗嚴重不足外，施打率也極低，加上目前本土疫情升溫，第一線的醫護人員為主要施打對象，民眾要施打新冠肺炎疫苗，恐怕還得等上一陣子，只能盼政府能夠聽到人民心聲，做出完善防疫政策，力阻疫情擴散的同時，也照顧到人民的健康及生活。（編輯：張嘉哲）



