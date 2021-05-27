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打疫苗實證有86%~100%抗體率　亞東醫院籲：醫護及早接種

▲亞東醫院自AZ疫苗開打後，除踴躍地鼓勵同仁接種外，更開放65歲以上長者與鄰近地區的基層醫護人員施打。（圖／記者陳志仁攝）
▲亞東醫院自AZ疫苗開打後，除踴躍地鼓勵同仁接種外，更開放65歲以上長者與鄰近地區的基層醫護人員施打。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-27 10:33:04

疫情升溫也掀起疫苗搶打潮！亞東醫院表示，施打過第一劑甚至是第二劑的醫護人員，檢驗出100%的抗體陽性率，讓這場戰役露出一線曙光。

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▲亞東醫院檢測院內已接種AZ疫苗同仁的「新冠棘蛋白」抗體，令人振奮的是，接種兩劑疫苗後即有100%的抗體率。（圖／亞東醫院提供）
▲亞東醫院檢測院內已接種AZ疫苗同仁的「新冠棘蛋白」抗體，令人振奮的是，接種兩劑疫苗後即有100%的抗體率。（圖／亞東醫院提供）
 

中央流行疫情指揮中心公告，最新一批41萬劑的AZ疫苗，將於今（27）日配發開打，並以專責病房的醫護人員為優先，武裝第一線的抗疫戰將，保護自己也保護民眾

亞東醫院指出，隨著本土疫情的嚴峻，全國三級警戒延長至6月14日，除持續挪移病房，成立更多的專責照顧量能；此外，21日指揮中心公布全國41位的重症患者中，亞東醫院便收治了其中11位，佔比超過四分之一。

亞東醫院自AZ疫苗開打後，踴躍地鼓勵同仁接種，共施打超過11000劑的公費及自費疫苗，全院員工施打率更高達84%；另檢測院內已接種AZ疫苗同仁的「新冠棘蛋白」抗體，令人振奮的是，接種兩劑疫苗後即有100%的抗體率。

亞東醫院補充，接種一劑且經過21天以上，會擁有與接種兩劑者強度相似的抗體陽性率；此外，檢測結果也顯示，打過第一劑14天以上的同仁，就有86%抗體陽性率。

亞東醫院臨床病理科主任朱芳業說，新冠病毒疫苗較新穎，雖然尚未知道是否能完全阻斷感染，但已知能有效地減少重症及死亡；從施打疫苗後產生抗體的檢測結果得知，愈早施打疫苗就能愈早產生抗體，呼籲公費對象及早接種。

朱芳業認為，面對日益狡猾的病毒，「戴口罩」、「勤洗手」、「維持社交距離」及「施打疫苗」是最佳的防禦手段；本次新到的疫苗，亞東醫院將配合政府政策優先開放公費對象施打，也希望院內的數據能帶給國人信心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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