新北加強長照機構防疫作為　推「失智這回事」線上影音

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社會局副局長林昭文表示，在三級警戒的指引下，家屬一律改以電話或視訊關懷，為強化防疫安全，機構應嚴格管制外來人員，避免與外部交流；另應遵守相關防疫的措施，備妥防疫物資，落實感控作為及分倉分流的動缐。
林昭文強調，除必要性的醫療，如洗腎或緊急性醫療需求外，鼓勵以視訊遠距看診；若有住民就醫或住院，包含陪同就醫人員返回機構時，要確實做好清潔消毒及必要隔離等防疫感控措施。
此外，因應社區式長照服務據點服務暫停辦理，為避免長者在短時間內無所適從，衛生局製作「失智這回事」線上影音課程，內容以照顧者衛教、體適能活動、認知訓練及非藥物治療三大面向為主軸，製作12集影片，36個單元。
衛生局長照科長吳玉鳳說，每集各有不同的主題，除有專家提供專業的指導訪談外，同時有體適能帶動，如高齡有氧、上肢運動、下肢運動及平衡運動；另有認知訓練及非藥物治療教學，如桌遊、芳香療法、音樂療法等。
吳玉鳳指出，透過線上影音課程跨越空間與時間的限制，落實防疫家中學，可預防及延緩失智、失能，減輕照顧者的照顧壓力；詳情可至新北市政府衛生局網站的Youtube網址觀看，以利民眾選擇所需。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。