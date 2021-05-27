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很多外國藥商跟新北洽疫苗採購　侯友宜：已把資訊給中央

▲新北市長侯友宜指出，有很多外國藥商跟新北市接洽疫苗的採購，新北市都會把相對的資訊給中央，「快、夠、好」才是解決現在最大困境的重要關鍵。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，有很多外國藥商跟新北市接洽疫苗的採購，新北市都會把相對的資訊給中央，「快、夠、好」才是解決現在最大困境的重要關鍵。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-27 12:31:04｜2021-05-27 12:46:01

第三批41萬劑的AZ疫苗，最快將在今（27）日配發各地、28日起開始施打，但仍然無法滿足地方的需求，外界關切新北市有打算自行採購嗎？新北市長侯友宜回應，有很多的外國藥商跟新北市接洽，但疫苗的購買一定是中央與地方合作，已把相對的資訊給中央。

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侯友宜表示，這段時間確實有很多的外國藥商跟新北市接洽，每個跟新北市接洽的藥商，新北市都會把相對的資訊給中央，疫苗的購買一定是中央跟地方共同攜手合作；尤其對疫情重災區的新北市來說，疫苗的採購，最主要是要快、要夠，更重要品質要好，「快、夠、好」才是解決現在最大困境的重要關鍵。

至於目前中央配發新北市1.8萬劑的AZ疫苗，預計今日會將疫苗送到哪些的熱區呢？另衛生局長陳潤秋說，「新北市希望能有5萬劑的AZ疫苗，才足夠提供包括第一類到第三類的第一線的醫療人員與防疫人員」，對此有何看法？

對上述問題，侯友宜指出，中央配發給新北市1.8萬劑的AZ疫苗，這1.8萬劑都給第一線的醫護同仁使用，新北市的醫護同仁有3.2萬人，還不夠1.4萬的疫苗；如果中央的疫苗還足夠的話，希望可以考慮讓雙北第一線的醫護同仁，每個人都可以接種到疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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