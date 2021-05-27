大媽摸遍超商餐盒！她識破「原因」氣炸 婆媽一看全認同
台灣新冠肺炎疫情升溫，近期本土個案激增，因此許多民眾到外頭採買時，也會盡可能減少觸碰機會。不過，就有網友在超商時，看到一位大媽疑似為了挑選日期，將架上的產品每盒都摸一遍，讓她不禁心想「若大家都這樣摸，餐盒沾染病毒機會有多大？」貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 12:55:32
原PO在《爆怨2公社》表示，她去超商買生菜沙拉時，為了保持社交距離，便站在後方等前一位客人挑完，怎料，卻看到前方的大媽把架上同樣商品，每一盒都摸過一遍，看一看之後又放回去，這讓她忍不住心想「大媽似乎在挑新鮮日期的，但如果其他人都像妳一樣，餐盒沾染病毒機會有多大？」
原PO接著透露，去市場、水果攤會遇到更多這種人，每一顆水果摸一摸、捏一捏再放回去，連沒有要買的人，也硬要拿起來捏一捏，才願意離開，「平常沒疫情期間，我當作沒看到不干我的事 ，但現在疫情不適合這樣，蠻不衛生的」。
貼文曝光後，也引發網友共鳴，紛紛留言回應，「真的！還有那種捏、戳麵包的」、「當餐要吃的真的不用挑，超商不會賣過期的」、「所以回到家，我會拿著酒精整個表面再噴過一次...不然光想都覺得怕」、「超多的，還有在攤位食物前一直講話的」、「我也當過店員，看到這種人超討厭」、「我現在去超商也不太敢拿起來看，除非確定要購買了才拿」。（編輯：許智超）
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