WFH比去公司還省錢？兩派人馬戰翻列細項：真的差很多
近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心已經宣布全台進入三級防疫警戒，而我國有些企業也紛紛下令「WFH（work from home居家辦公）」，這也讓有網友在網路上表示疑惑「WFH是不是比去公司還省錢？」沒想到卻引起兩派人馬戰翻，甚至列出細項比較，直言「真的差很多」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 15:26:41
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「待在家比以前省錢還是花錢？」的文章表示，「疫情幾乎都在家沒有出門了，不用出門就不用梳妝打扮，對於買化妝品和搭配單品的慾望降低很多，可是錢還是沒有省下來的感覺，還是好多東西可以買，以為可以順便省錢，結果沒有」，原PO更接著說「人在家中坐，貨從天上來，手滑就刷卡買書、訂了youtube premium，室友還在想要不要買switch，永遠都有地方可以花錢的感覺，沒有辦法開源，節流也好難啊」，此篇文章一發出，立刻引起兩派網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
省錢派的網友們認為「省錢啊想吃好料的還不能花錢去吃」、「以前還會出門看電影玩手作，現在只能看電視看netflix」、「省交通費」、「 比較省！除了生活必需品要網購之外就沒有其他消費行為了」、「化妝品卸妝品都幾乎用不到了，省錢很多」、「這個月卡費目前為止比上個月少一個0」，而花錢派網友認為「更花錢，買很多吃的」、「我瘋狂的網購...」、「花錢吧，外面炒飯一個70，現在自己買食材回來煮，材料跟時間都花得比外面貴太多，自己一個人住煮飯實在太貴了」、「花錢，現在不能內用，就會跑去超市買要煮的東西，但很常會多買一些小零食，累積下來很可觀」。
而綜合大多數網友意見指出，在疫情之下，WFH能省到錢的部分為「外出休閒娛樂」、「交通」、「治裝費」，可能會花到錢的則為「餐費」、「網購」、「手遊」較多，而這也取決於每個人生活習慣的不同，才會有所影響。（編輯：王柏文）
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