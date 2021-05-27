男一進好市多被震撼！整套「防疫流程」曝光 8千人讚翻
台灣本土疫情嚴峻，全國第三級疫情警戒亦延長至6/14，現今民眾前往任何公共場所都必須實聯制登記，分為掃碼傳簡訊以及手寫兩部份，不僅如此，許多店家也加強消毒措施，就希望能防堵疫情擴散。對此，就有一名網友分享了美式大賣場「好市多Costco」從進店到結帳的抗疫招術，瞬間吸引了超過8千人按讚、留言。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 15:20:05｜2021-05-27 15:31:18
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享了好市多一連串防疫措施。從一開始進入賣場，客人必須先掃描QR code，傳送實聯制簡訊，「送達後把訊息給入口人員看才能進場，QR code海報很大一張，站遠點2公尺外掃都能很清楚，不用擠在海報前。」
再來是結帳區，前一名客人完成結帳後，員工會立即消毒輸送帶，隨後下一位客人才能將商品放上，「結帳時會員卡直接拿著給對方掃描，不再需要把會員卡交給員工；購買商品放推車內條碼向上，直接掃碼零接觸更安全。」
另外推車部分，雖然被用過的手把都會有員工利用酒精消毒，但原PO表示「我還是自帶酒精消毒擦拭後才推走，多一分防護比較安心；戴一次性手套應該更安全。少接觸是對的！」文末他強調，雖然當天賣場人不多，但還是選擇快速採買離開，「若不是家中已經缺糧，網購配送塞車，也不會冒險出來覓食。」
貼文曝光後，就引來不少網友大讚留言，「那個QRcode好大！！這樣不用大家擠著靠近拍」、「QR code好大，我喜歡」、「版主的說明很清楚，謝謝唷。」、「覺得costco防疫做得很好，管制進場也很確實」、「好市多真的很用心」；但也有人表示「盡量可以不去就不去，之前有些有足跡」、「與其擔心店家消毒有無完善，最最最好的方法就是自備酒精。」、「即便如此，我仍然不敢去」。（編輯：陳雅雲）
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