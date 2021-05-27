揪心！採檢護理師中暑昏倒　稍做休息重回第一線再戰

山地部落染疫！宜蘭縣南澳鄉碧候村傳出2起確診的個案，宜蘭縣議員松王淑珍立即要求宜蘭縣衛生局26日對碧候村全面的普篩，衛生局則協調羅東聖母醫院負責；不過，1名護理師因中暑而昏到，照片被PO在臉書後，民眾直呼「辛苦防疫人員！」
記者陳志仁／宜蘭報導
2021-05-27 14:30:20｜2021-05-27 14:42:05
羅東聖母醫院公關俞芬苓今（27）日受訪時指出，由於採檢的量能大，中暑的護理師稍做休息、補充水份後，就重回第一線幫民眾採檢；此次派3個醫師、3個護理師及3個行政人員支援，由於時間緊迫，採檢站來不及設置隔間板，但醫護人員的穿著全依中央感染管制措施指引，也感謝衛生局後勤的支持。
松王淑珍受訪時呼籲，衛生局應給予第一線採檢的醫護人員更佳裝備，例如冷卻背心、涼感衣，才不會發生採檢人員昏倒的憾事，另應加強民眾的防疫觀念，因採檢站設在籃球場內，但排隊接受採檢的民眾，沒維持社交安全距離；這波的疫情讓醫療量能吃緊，也請縣府積極佈署相關防疫的措施及物資調配。
不具名的宜蘭縣議員及醫護人員認為，碧候村全村有1200位左右的設籍人口，實際居住約800位，全村篩檢的作為有待商榷，因為恐衝擊全縣醫療量能的調度，因為且光是26日就有400多位的村民在籃球場等採檢；此外，在這疫情嚴峻的時刻。建議後續採一鄰一鄰通知的方式採檢，以降低群聚感染的風險。
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