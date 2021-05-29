奴才找無貓！竟在「牛仔褲」發現蹤跡　網笑：貓毛蟲！

「太可愛了無法生氣啦！」。

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▲「Tempura」（上）與「Anmitsu」是一對感情很好的貓咪，經常做什麼都會在一起。（圖／twitter@ jirosan77）

× ▲「Tempura」（上）與「Anmitsu」是一對感情很好的貓咪，經常做什麼都會在一起。（圖／twitter@ jirosan77）

話說養貓人家都知道，貓咪是一種很喜歡玩躲貓貓的生物，尤其越是狹小的空間越覺得有安全感。這天推主家兩隻感情很好的貓咪「

Tempura

」與「

Anmitsu

」雙雙消失蹤影，任由推主怎麼找都找不到，即使呼喚了半天也沒聽見一聲「喵」，推主越找越心急，正懷疑貓咪是不是從哪裡偷偷跑出門時，突然發現地上一件牛仔褲看起來怎麼鼓鼓的，往裡面仔細一看竟然是

Tempura

與

Anmitsu

，一隻貓各占據一條褲管，由於畫面看起來太有趣，推主立刻消氣地笑說：「

原來躲在這裡！因為太可愛了所以只好原諒了！

」。

▲日前推主找不到Tempura與Anmitsu，正當心急如焚時，突然看見牠們鑽進牛仔褲的褲管裡！（圖／twitter@ jirosan77）

× ▲日前推主找不到Tempura與Anmitsu，正當心急如焚時，突然看見牠們鑽進牛仔褲的褲管裡！（圖／twitter@ jirosan77）

▲Tempura：躲在這裡奴才應該看不到！ Anmitsu：這個睡袋很舒服欸！（圖／twitter@ jirosan77）

× ▲Tempura：躲在這裡奴才應該看不到！ Anmitsu：這個睡袋很舒服欸！（圖／twitter@ jirosan77）

網友看了照片都紛紛笑說：「兩隻魚板XD」、「真會躲，太可愛了」、「沒注意會踩到ㄟ」、「怎麼進去的？神奇的軟Q力」、「貓：找到睡袋了！」而推主也補充

Tempura小時候就曾經有過偷偷鑽進褲子裡的經驗，這次應該又故技重施，而Anmitsu看到也跟著模仿，才會變成這副模樣呢！