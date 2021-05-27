7閨蜜在家開趴！合照驚見「第8位女子」 鄰居曝內幕抖爆
無論是和朋友一起出遊，還是在家開派對，總是希望多拍拍照留念，但若是照片莫名多ㄧ個人，那就會非常恐怖了。近日，就有名女子找6位閨蜜到家裡開派對，期間拍了幾張合照留念，結果她事後查看照片，竟發現其中一張照片多了「第8個人」，讓她感到十分害怕。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 16:33:46
根據英國《鏡報》報導，英國考文垂市有一名30歲媽媽瑞蓓卡（Rebecca Glassborow），去年10月曾找來6位閨蜜到家中喝酒、開派對，期間還不忘拍了幾張合照留念。事後，瑞蓓卡拿出照片再度回味，卻發現其中一張照片，清楚拍下一名「不該存在」的棕色長髮女子。
只見「第8位」女子出現在瑞蓓卡等人身後，最可怕的是，該名女子還瞪大雙眼、嘴巴，仰頭望著天花板，這讓瑞蓓卡和閨蜜們感到驚恐不已，「我們全都嚇壞了，雖然也想過會不會是其他物品入鏡，但我很清楚，拍照當下我們周圍什麼東西都沒有，這實在好詭異」。
瑞蓓卡透露，自己平時與孩子就住在這個公寓的樓上，以前躺在床上睡覺時，就曾看過黑影進入臥室中，甚至還聽過ㄧ些奇怪的聲音，但她當時並沒有想太多，後來有鄰居告訴瑞蓓卡，過去曾有人死在這間公寓的浴室中，再加上照片中的「詭異女子」，讓她更加相信房子鬧鬼了，害怕到晚上無法入睡。
許多網友看完也紛紛回應，「太恐怖了吧，妳必須趕快搬家」、「天哪！她的臉拍的好清楚」、「我勸妳還是趕快搬家吧」、「這種公寓我肯定不敢住了」、「這真的不是惡作劇嗎」、「我光看照片也覺得頭皮發麻」、「怎麼感覺像ㄧ名男子」、「這也太可怕了，我才不敢讓小孩住在這裡」。（編輯：許智超）
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