中央撥補的3000劑疫苗3天內打完　林右昌 : 建立病毒防線

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林右昌說，經過評估，這批3000劑疫苗將分三類施打，第一類是醫療院所及相關醫護人員2000劑，包括長庚員工、部基員工、三總基隆分院員工、礦工醫院員工；第二類是地區醫院的醫事人員，還有基層診所醫事人員共430劑。
第三類則將提供給第一線防疫人員，包含消防救護人員、警察、防疫旅館、民政處防疫關懷人員等；另基隆篩檢站正式上線，但為確保醫檢量能、避免人潮群聚，目前優先提供已出現疑似症狀，且與公告確診個案或與萬華地區足跡活動史重疊的基隆市民預約篩檢。
林右昌認為，隨著疫情爆發，全國進入三級警戒，許多行業都陷入困境，市府立即規劃紓困方案，希望跟業者齊心防疫共度難關，中小企業紓困單一窗口專線電話是02-2422-4897，先規劃1億元中小企業防疫喘息貸款，提供100萬元青創融資及5年利息補貼，並將青創貸款利息補貼再延長12個月。
此外，市府也針對勞工提供安心即時上工補助、勞工充電再出發訓練津貼、失業勞工子女就學補助、防疫旅館員工薪資及市民入住補助、市有房地出租店舖租金減免、公有零售市場攤位使用費減免、促參場館土地租金及權利金減免，以及稅捐緩繳及減免等措施。
林右昌呼籲市民，由於小姑娘小吃店衍生的員工及顧客群相當複雜，希望與確診者足跡活動史重疊的市民，勇敢站出來接受篩檢，共同圍堵防疫漏洞；也希望大家對於確診者不要批評、不要獵巫、不要貼標籤，多給肯定。
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