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上廁所「1習慣」抓包女友偷吃！眾卻狂讚小王：有夠天才

▲國外有名男網友上廁所時，因為1個習慣動作，意外發現自己被女友綠了。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲國外有名男網友上廁所時，因為1個習慣動作，意外發現自己被女友綠了。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 17:52:07

情侶在交往時，總會熟知對方的一舉一動，有時候只要一個「小細節」，或許就是出軌的前兆。近日，國外就有網友表示，完全沒想到男生上廁所的「習慣動作」，讓他發現「小王」留下的秘密紙條，才知道女友帶別的男人回家，還發生一夜情，影片曝光後，也引起網友熱議。

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原PO指出，女友趁他出遠門時，帶了別的男人回家，並發生一夜情，而那位男子在在馬桶坐墊下留了一張紙條，紙條上寫著「她隔天早上才告訴我，她有男友了。我很抱歉透過這種方式告訴你，但如果我是你，我會想要知道這一切的。抱歉了，兄弟」。

▲男生上廁所前，習慣把馬桶坐墊掀起，原PO因此發現小王留下的紙條。（圖／翻攝自《kingmal_27》TikTok
▲男生上廁所前，習慣把馬桶坐墊掀起，原PO因此發現小王留下的紙條。（圖／翻攝自《kingmal_27》TikTok ）
原PO解釋，男生上廁所時，都習慣把馬桶坐墊掀起，沒想到因為這個「習慣動作」，才得知女友偷吃。事後，他將這封「告解信」的發現過程分享至《Twitter》，不但引起網友熱烈討論，還被分享至《TikTok》和《Reddit》上瘋傳。

許多網友看完都認為「小王」很聰明，把證據藏在這個「只有男生才會看見」的地方，勇敢說出真相也值得敬佩，「哇！用這種方式我還真沒想到」、「說實話，經過這件事以後，我甚至可能都不會生他的氣了」、「他真是個狠角色」、「這傢伙是個天才」。不過也有人質疑，「女友怎麼可能沒發現，小王拿出紙筆寫字，還把膠帶拿進廁所裡」。（編輯：許智超）

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