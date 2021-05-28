房市／二重重劃區右岸拉中古屋　破5字頭

新北市三重的二重疏洪道重劃區右岸近年推案頗多，其中捷運三重站周邊擁雙捷運、近大都會公園、集美國小雙語學區，捷運共構CITYLINK商場也已動工，為右岸最精華地段；在地房仲觀察，因為眾多題材，現新案都開價每坪55萬以上，而中古屋屋主也因看好區域未來性多惜售，精華地段的房屋難求。
財經中心/綜合報導
2021-05-28 18:00:00
信義房屋三重雙捷店店長謝孟儒表示，二重疏洪道重劃區右岸的精華地段莫過於捷運三重站周邊，生活機能十分完善，除了擁機場捷運、台北捷運雙捷交通優勢，並有大都會公園休閒綠地、運動中心、集美國小雙語學區、藏壽司、迪卡儂等連鎖店家，相關機能步行5分鐘即可抵達；其中最受當地居民期待即為知名建商投資的捷運三重站聯開案，目前已動工，日後將引進CITYLINK百貨商場。
謝孟儒表示，因為右岸精華地段腹地不大，預售案每坪單價都要55萬以上，也因新案開價較高帶動，捷運三重站周邊的屋齡7、8年中古大樓單價去年約為每坪50-52萬，今年全面上揚也至50-55萬之間，且房價高，進而帶動租金行情，像是捷運三重站周邊屋齡較新的大樓兩房物件，租金可至3萬到3萬5之間。
除此，居住強烈剛需也穩定的支撐右岸房價，謝孟儒說明，會來到二重疏洪道重劃區右岸看屋的族群多是三重的第一代換屋族與第二代首購族，因右岸離舊市區近、生活機能都俱全，但街廓規劃井然有序，又不如老三重印象般雜亂、擁擠，近年來大都會公園開放，打造大型的共融遊樂公園，也吸引許多外地族群來賞屋，退休族、小家庭都有。