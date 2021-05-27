影／新北增177例個案　70、80％確診足跡都有菜市場

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新北市長侯友宜主持防疫會議時表示，新北市目前有4496人居家隔離，確診人數為2608例，其中前三多的區域為板橋653例、中和418例、三重294例，今日公布的177例個案，以板橋的41例最高，其次為中和37例、三重各23例；為有效的防堵疫情，再度重申決戰COVID－19的三關鍵，分別是「低度活動」、「搶救重症」、「施打疫苗」。
侯友宜指出，經足跡與確診個案的分析，找出高風險的熱區，強化三級的管理，希望市民要保持「低度活動」，所以第一間階段從板橋東區、中和漳和區先執行，又發現板橋北區、中和的員山區也是高風險熱區，目前共有11區的高風險熱區；全市篩檢12843人後的陽性率約3.3%，但板橋的陽性率為3.8%、中和4.2%，經強化熱區的管制後，陽性率已經趨緩，希望民眾全力的配合。
其次是「搶救重症」，新北有1043間的專責病床，目前已經清空85%、892間，同時又趕工增設67間專責收治的ICU，因為要將原有的病人轉送其它處，這是一個痛苦的決定也有其困難，希望為了防疫，盼大家共同的體諒；因為病毒快速轉換、疫情快速蔓延，希望提升醫療的量能，能收治重症的病患，也拜託、感謝各家醫院的配合。
侯友宜說，民眾殷殷期待「施打疫苗 」，只有施打疫苗才可以保護自己，其實疫苗的購買，地方一定是中央統籌最大的力量攜手合作，符合民眾的殷殷期待；也致電給衛福部長陳時中，並提供疫苗購買的資訊，希望趕快把疫苗購足，因為有時間性、急迫感及時效感，對疫苗採購的三要求「進來快、數量夠及品質好」，中央採購上有困難的話，地方也會盡力的協助。
新北市政府衛生局提供足跡的熱區，分別有三峽區三峽公有零售市場、土城區瑞億市場、中和區勝利市場、華新市場、八里區下庄公有零售市場、永和區智光黃昏市場及三重區力行市場，還有板橋區玫瑰公園、三重區三重綜合體育館戶外園區；侯友宜喊話，分析足跡後發現，70、80％的確診足跡都在菜市場，呼籲「一次買足，減少次數，買好就走，不要逗留！」減少病毒的傳播源。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。