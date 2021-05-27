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桃園鐵腕停供洗車業者用水　鄭文燦：不配合請台水鉛封

▲鄭文燦於今日抗旱會議中宣布，桃園市自即日起全面停止供應洗車業者自來水，不配合的業者，將請台水公司進行鉛封作業。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦於今日抗旱會議中宣布，桃園市自即日起全面停止供應洗車業者自來水，不配合的業者，將請台水公司進行鉛封作業。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-27 18:44:41

桃園水情吃緊，從5月21日起進入橙燈階段，工業用水大戶減壓供水，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者減量20%。市長鄭文燦今（27）日主持抗旱應變會議時決議，桃園市自即日起全面停止供應洗車業者自來水，不配合的業者，將請台水公司進行鉛封作業。

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鄭文燦指出，因應水情吃緊，市府已函請轄內洗車業者自主停止洗車，根據經發局調查，全市246家登記的洗車業者，有76家同意配合、73家無意願配合、97家未接聽或無聯絡電話，因此市府決定自即日起，全面停止供應洗車業者自來水，不配合的業者，則請台水公司進行鉛封作業。另外，台水公司於5月24日抄表後，也針對450件未達成節水目標的工業或非工業用水大戶開立勸導單，若後續查核仍未達節水目標，同樣也會執行鉛封。

鄭文燦表示，各界都十分關心石門水庫水位變化，截至今日上午，石門水庫蓄水量2008萬立方公尺，蓄水率9.9%，現在不僅疫情吃緊、水情同樣吃緊，根據氣象局簡報，5月份石門水庫集水區累計降雨量僅36毫米，為歷年平均的16%，降雨偏少，用水大戶仍須進一步提高節水率。

鄭文燦表示，考量梅雨季降雨量具不確定性，請各區公所除了購置足量水塔外，加強盤點區內各類型地下水井，及早列冊列管，充分掌握包含水井地理位置遠近、是否有取水設備、水質檢測結果等資訊，在進入水情紅燈前一週，各區備援水源都要到位。

鄭文燦說，雖然桃園與中央同步提早啟動抗旱應變，讓供水順利支撐至5月，但無法確保進入梅雨季後，水情能百分之百安全，因此包含地下水、放流水、工地水、河川水、埤塘水等各種備援水源都要能充分利用。

鄭文燦也提到，桃園市有水權狀水井共1387口，總供水量可達2億噸，相當於1座石門水庫的儲水量，若再加上無水權狀的水井，水量將更可觀，市府也願意補貼購置取水設備或抗旱期間地方自行抽水的電費及修繕費用。根據初步盤點結果，以蘆竹區地下水井317口數量最多，請環保局協助水井水質檢測，若水井數量較多，可委託民間或學術單位協助檢驗。

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