桃園本土確診疫調足跡 王文彥：建議停止家人朋友聚會
中央疫情指揮中心今（27）日公布桃園新增22個本土案例，下午市府也公布疫調足跡，台鐵區間列車、藥局、傳統市場、生鮮超商和公園都有足跡，也有確診者5月16日至24日早晚都在平鎮彩虹河濱公園附近活動，提醒曾出入相關場所者，6月9日前做好自我健康監測，若有症狀或疑問可撥打1922通報諮詢。
記者李春台/桃園報導
2021-05-27 19:12:00
中央疫情指揮中心宣布今(27)日國內新增本土病例401例、266例校正回歸個案，其中桃園新增確診18例、校正回歸4例，市府下午公布最新確診足跡13處，大多在龜山、桃園、八德，龍潭區則有傳統市場和藥局入列，
衛生局長王文彥指出，今日確診22人中，年齡分布介於不滿10歲至90多歲之間，有萬華活動接觸史1人，確診者接觸者7人，尚在調查中14人，其中有5位是與家人同住感染。
王文彥表示，從5月10日至今，桃園本土個案共210例，其中70例仍在調查中，有萬華接觸史有63例，與確診者接觸感染的有52例，由這些數據看來，本次疫情的本土案例多是因為跟確診者接觸，可能是家人或友人或者同事，因此建議除了停止旅遊，家人朋友間的聚會交往也應暫時停止，避免群聚感染風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。