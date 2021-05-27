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基隆數起全家人染疫案例　林右昌籲：重視家庭防疫

▲目前已經有數起幾乎全家人都確診的案例，形成次級傳播；林右昌今（27）日也呼籲，大家在家中也要重視防疫，保護自己也保護家人。（圖／基隆市政府提供）
▲目前已經有數起幾乎全家人都確診的案例，形成次級傳播；林右昌今（27）日也呼籲，大家在家中也要重視防疫，保護自己也保護家人。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-27 20:22:04｜2021-05-27 20:24:01

嚴防次級傳播！基隆市長林右昌今（27）日表示，目前已經有數起全家人染疫的案例，呼籲大家在家中也要重視防疫，保護自己也保護家人。

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林右昌在下午的線上記者會中，首先說明目前掌握的4名個案的公共場所活動史，包括小姑娘小吃店、快樂城小吃店、信二路里仁、仙洞巖籃球場、東信路統一超商崇信門市、信一路皇冠大樓等。

林右昌表示，中央流行疫情指揮中心今日公布的17例（含校正回歸2例）基隆市確診個案，大多數都在進行疫調中，部分是因為辦公室的群聚感染，也有人是本身或家人在西門町或萬華工作，還有3人是小姑娘小吃店負責人的姊姊、外甥及弟媳。

林右昌說，目前已經有數起幾乎全家人都確診的案例，形成次級傳播，因此特別呼籲大家回到家中也要重視防疫，尤其現在有很多無症狀或輕症的確診案例，很可能在無形中造成感染；在這段期間，進到家門之前不妨先用酒精消毒，進門之後儘速去洗澡，在家中也要保持距離，保護自己也保護家人。

林右昌指出，成功市場攤商共匡列68人、居家隔離26人，21人完成PCR檢測，其中1人陽性反應，其餘42人快篩顯示陰性，目前沒有新增案例，如果今天採檢5人也是陰性的話，可能成功市場案例就能獲得控制。

此外，果菜市場攤商案，目前共匡列84人，今日下午安排21人進行快篩，其餘63人將在明天快篩；日前針對較密切但未同住的家人共5人，進行PCR檢測橫，都是陰性反應。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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