基隆數起全家人染疫案例　林右昌籲：重視家庭防疫

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林右昌表示，中央流行疫情指揮中心今日公布的17例（含校正回歸2例）基隆市確診個案，大多數都在進行疫調中，部分是因為辦公室的群聚感染，也有人是本身或家人在西門町或萬華工作，還有3人是小姑娘小吃店負責人的姊姊、外甥及弟媳。
林右昌說，目前已經有數起幾乎全家人都確診的案例，形成次級傳播，因此特別呼籲大家回到家中也要重視防疫，尤其現在有很多無症狀或輕症的確診案例，很可能在無形中造成感染；在這段期間，進到家門之前不妨先用酒精消毒，進門之後儘速去洗澡，在家中也要保持距離，保護自己也保護家人。
林右昌指出，成功市場攤商共匡列68人、居家隔離26人，21人完成PCR檢測，其中1人陽性反應，其餘42人快篩顯示陰性，目前沒有新增案例，如果今天採檢5人也是陰性的話，可能成功市場案例就能獲得控制。
此外，果菜市場攤商案，目前共匡列84人，今日下午安排21人進行快篩，其餘63人將在明天快篩；日前針對較密切但未同住的家人共5人，進行PCR檢測橫，都是陰性反應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。