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影／疫苗分配不公？侯友宜：尊重中央但雙北是一級戰區

▲侯友宜呼籲，幾乎每天都在校正回歸，但確診個案已校正回歸6天了，希望校正回歸的速度能夠更快。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜呼籲，幾乎每天都在校正回歸，但確診個案已校正回歸6天了，希望校正回歸的速度能夠更快。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-27 21:27:42

中央配發1.8萬劑的AZ疫苗給新北市，比高雄市的2.1萬劑還少，引發各界的熱議；新北市長侯友宜今（27）日表示，如果中央的疫苗還有多，也麻煩做重點的考量，讓新北第一線的醫護同仁，每人都可接種到疫苗。

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中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中回應，這跟以前的施打率有關係，過去雙北市施打率高於高雄市等其他縣市，所以這次高雄市分配到的疫苗數量較多；高雄市長陳其邁指出，高雄有將近4萬位的醫護，也有機場、港口，因此疫苗的配量相對比較多。

侯友宜說，新北市的醫護同仁共3.2萬人，中央配發給新北市1.8萬劑疫苗，還少了1.4萬劑，我們尊重但雙北是一級戰區，不過如果疫苗有多，特別麻煩中央做重點的考量；其它縣市分配到的疫苗若最後沒有打完，是否也可將疫苗交還中央，再由中央分配給新北市，讓醫護人員能盡快施打，有能力對抗病毒。

▲新北市目前有4496人居家隔離，確診人數為2608例，其中前三多的區域為板橋653例、中和418例、三重294例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有4496人居家隔離，確診人數為2608例，其中前三多的區域為板橋653例、中和418例、三重294例。（圖／新北市政府提供）
新北市的本土確診人數，今日再新增177人，校正回歸146人，累計總確診數2608人；侯友宜呼籲，幾乎每天都在校正回歸，但確診個案已校正回歸6天了，希望校正回歸的速度能夠更快，因為這當中碰到很多確診者的抱怨，恐讓地方在執行上有空窗期。

媒體詢問近日Line群組瘋傳「新北市最快今晚要封城」的消息，是否為真抑或假消息？侯友宜直言，「這是假訊息，我都還沒聽到！」同時強調，他常去傳統市場及大賣場視察，現在的物價非常穩定，市場人潮也大幅減少，因此沒有集體去搶購的存在，物資是穩定，大家都一定買得到。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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