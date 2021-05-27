影／疫苗分配不公？侯友宜：尊重中央但雙北是一級戰區

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侯友宜說，新北市的醫護同仁共3.2萬人，中央配發給新北市1.8萬劑疫苗，還少了1.4萬劑，我們尊重但雙北是一級戰區，不過如果疫苗有多，特別麻煩中央做重點的考量；其它縣市分配到的疫苗若最後沒有打完，是否也可將疫苗交還中央，再由中央分配給新北市，讓醫護人員能盡快施打，有能力對抗病毒。
新北市的本土確診人數，今日再新增177人，校正回歸146人，累計總確診數2608人；侯友宜呼籲，幾乎每天都在校正回歸，但確診個案已校正回歸6天了，希望校正回歸的速度能夠更快，因為這當中碰到很多確診者的抱怨，恐讓地方在執行上有空窗期。
媒體詢問近日Line群組瘋傳「新北市最快今晚要封城」的消息，是否為真抑或假消息？侯友宜直言，「這是假訊息，我都還沒聽到！」同時強調，他常去傳統市場及大賣場視察，現在的物價非常穩定，市場人潮也大幅減少，因此沒有集體去搶購的存在，物資是穩定，大家都一定買得到。
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