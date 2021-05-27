疫情爆發「想裸辭」該存多少？眾一面倒喊1數字：不後悔

全台防疫三級警戒宣布延長至6月14日，不少企業決定讓員工在家工作降低染疫風險，但也有不少產業因疫情受挫，只能選擇裁員或無限期停業。是否該趁著這波疫情好好辭職、規劃人生也成為許多上班族討論的話題，日前就有名女網友在社群論壇《Dcard》上針對「裸辭存款」進行討論，一時間掀起不少網友討論。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

× ▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)

台灣本土疫情不見好轉趨勢，許多企業採取異地辦公機制，這波疫情除了影響本來就有工作的上班族外，對想變換職涯跑道的求職者來說也是一大挑戰。這名女網友就在《Dcard》工作版好奇詢問眾人，認為「存款有多少」才敢裸辭，尤其現在正好碰上國內疫情更讓她憂心的問「有疫情下裸辭的嗎？」。

話題曝光掀起不少網友熱議，其中就有眾多過來人建議原PO最好先備有「至少6個月」的存款準備，「如果住家裡，就半年薪資，租房的就半年薪資＋一年房租」、「有錢活下去就辭，但不知道找工作要多久，我建議半年生活費」、「若住家裡，大概半年薪水就好了」、「至少要半年才不後悔」、「真的至少要有半年的花費，緊急預備金很重要」。

▲多數網友建議至少要有半年的生活費才敢「裸辭」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

× ▲多數網友建議至少要有半年的生活費才敢「裸辭」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

此外也有上班族表示，如果存款或開銷變成待業期間的生活負擔，或許也可以住家裡好好與家人溝通，或找到工作再辭職給自己一些緩衝，「住家裡，我覺得開銷就沒那麼重要。更重要的是家人會不會給你壓力，問你怎麼一直待在家裡不找工作，這是很恐怖的」、「通常會建議戶頭裡有3~6個月的生活費，就可以裸辭比較不會有壓力，不過如果真的覺得有毒，就趕快找工作請假去面試」。（編輯：楊智傑）