確診孕婦呼吸困難　台北慈濟插管剖腹保全母女

本土疫情升溫，台北慈濟醫院收治一名懷孕32週的確診孕婦，考量患者肺炎情形嚴重，有插管必要，為保母女雙全，醫療團隊27日於正壓手術室為病人進行剖腹產，手術順利結束；目前病人與早產的小嬰兒，現於加護病房觀察。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-28 10:11:23｜2021-05-28 10:51:06
台北慈濟醫院表示，雖然病人懷孕僅32週，但媽媽呼吸狀況不佳，有插管必要，加上懷孕造成臟器的壓迫、懷孕時部分治療藥物無法使用等多重因素，醫療團隊會診婦產部、兒科部、麻醉部討論醫療計畫，並與家屬、病人進行三方視訊會議，最後決定剖腹生產；孕婦27日早在病房插管後，以全身麻醉的方式，在正壓手術室剖腹生產。
台北慈濟醫院工務室主任楊明崇說明，此開刀房是以正壓模式將帶有汙染的氣體排出，而開刀房四周廊道則包圍著負壓環境，如此受汙染的空氣，會被排風器所攔截、吸走；意即病人及醫護人員的空氣不會交叉，受汙染的空，氣亦不會汙染其他房間。
台北慈濟醫院說，整個產程平安順利，1565公克的寶寶於手術30分鐘後出生，目前生命跡象穩定；兒科團隊除了初步的醫療處置外，也為寶寶洗澡降低感染的風險，並送往負壓隔離室的保溫箱觀察，預計今（28）日進行採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。