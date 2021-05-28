平日衝好市多！網見「現場畫面」愣了：一心態染疫風險高
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；而近期受到疫情影響，因應政府「實聯制」政策，進入賣場必須檢查實聯制簡訊，並戴上口罩。對此，今（28）日一名網友表示，平日下午到好市多賣場，發現車位有點滿，且賣場內的民眾也不少，他拿了需要的商品快速離開，貼文引發熱議，有網友則認為「一心態」染疫風險很高。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 11:18:16
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，趁平常日的下午去好市多賣場補貨，進場時要掃QR Code和出示會員卡，不過場內人很多，車位也有點滿，要繞一下才找得到，同時提到賣場內的生鮮產品有些已經沒有了，但冷凍商品充足，拿了想要的商品後趕緊離開賣場，但是全程也花了一個小時。
原PO隨手拍下幾張照片，畫面中可見，賣場門前民眾推著手推車，魚貫進入賣場，賣場內也有許多民眾正在選購商品，雖然都有保持安全社交距離，但人數並不算少。
貼文一出，隨即引發網友熱議，紛紛認為「都是這種想趕快買一買快出來的想法，然後每個人都這想法，風險越來越高」、「人也太多了吧」、「為什麼大家都不怕？雙北醫院已經滿了耶，醫護人員都快崩潰了」、「不能用網購嗎？好市多的網頁明明就做得很不錯」、「這人聚集成這樣，防疫破口欸」、「真的都不怕耶，要採買不能派代表去就好嗎？」（編輯：賴詠璿）
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