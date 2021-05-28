名家論壇》張銘祐／酈英傑離台前意外變成天才小釣手！

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沒有想到ＡＩＴ處長酈英傑離台前的演說，柯文哲市長沒有給予祝福，反而用嘲諷的方式「萊豬也吃了，軍火也買了，意思是台灣才死11個不算多嗎？」結果馬上傳出15萬劑莫得納疫苗已經在華航的飛機上，柯市長馬上狠狠的被甩了一巴掌，如果有認真聽陳時中部長在講，陳部長前兩天也才暗示台灣的疫苗很容易受到外界（中國）干擾，才要統一由中央核定採購。
台灣的疫苗量依照目前來看，會逐漸到位，比起許多國家來說，到位的時間算是相當快速，蕭美琴大使在美國也不斷地爭取，美國跟台灣合作，台灣從來都是低調再低調，有發佈共識後才會對外透露，疫苗也是如此，去年台灣原本要取得莫得納，結果在外力干擾之下，最後一刻卻忽然說代理問題，也就是上海復星為亞太地區的代理，於是台灣又陷入中國的統戰範疇。
台灣目前在衛福部的評估之下，疫苗會陸續到位，甚至七月底台灣會有國產疫苗的產出，現在當然不會隨意公佈得到疫苗的過程，以免被中國干擾。可惡的是！台灣就是有一群人，非在這時候為中國統戰求得表現，先是白狼高調嗆陳時中，再來就是台灣最大的在野黨中國國民黨了！媒體人證實有所謂『抗疫教戰守則』如何去詮釋中國疫苗。
沒想到國會議員刻意製造出疫苗欠缺的現象，地方首長從新北市長侯友宜、南投縣長林明溱到彰化縣長王美惠….，刻意要求中央要將疫苗的採購權放到地方，而且都是呼籲政府要採購上海復星的「復必泰」，實在很可笑也很可悲，在台灣發生危難的時候，這群人的嘴臉更是大剌剌地顯示，心向中國、製造恐慌、進行統戰。
富麗堂皇的政治語言製造風向，就是為了干擾中央防疫，怎麼配合指揮中心防疫面對這場災難，本應上下一心，卻有人要製造恐慌，按照道理來說，這場是要用科學分系、計算，卻多了政治算計與中國因素，變得更為複雜，光是一個「校正回歸」，在第一時間搞不清楚的時候，在野黨就紛紛開砲，最後證實這場烏龍，連地方首長都不敢背書。
最可惡的是柯文哲市長，每天開記者會都賣弄專業，先是說疫情可能會有高峰，然後再改口說有逐漸下降的趨勢，又嘲諷美國沒有給一支疫苗、萊豬也吃了、軍火也買了….說這些風涼話，比上述的在野黨還可惡，回想這一年多來都在砲打中央，市民真的很想問，市長！您管轄的萬華特定區有多少外籍人士接客、遊民安置問題….您為防疫做了多少朝前部署？身為市長您不知道自己有政治責任嗎？
●作者：張銘祐／政治評論員
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