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名家論壇》張銘祐／酈英傑離台前意外變成天才小釣手！

▲AIT處長酈英傑離職演說最後拿出1顆鳳梨，表達力挺台灣民主與鳳梨的立場。(圖／AIT臉書)
▲AIT處長酈英傑離職演說最後拿出1顆鳳梨，表達力挺台灣民主與鳳梨的立場。(圖／AIT臉書)

文/張銘祐

2021-05-28 11:24:11

兩天前美國在台協會ＡＩＴ處長酈英傑，卸下三年的任期，促進整個台美發展功不可沒，在卸任前台灣爆發了武漢肺炎的社區型感染，造成短短數日造成數千人感染，本來ＡＺ疫苗到台灣時大家的接種率並不高，直到4月25日開始，每天從個位數變數百人感染，大家開始驚覺疫苗的重要。

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光台北是從4月25日到現在已經一千多人感染，超越過去台灣一年多守住的數字，令人擔憂，但是首都市長卻每次都在賣弄專業，柯文哲雖然是醫生出身，但是與妻子陳佩琪醫師在這段時間，總是喜歡對防疫指揮中心指指點點，現在台灣一夕之間累積快七千人感染，其中一個感染源來自台北市的萬華特定區域，大家基於救災比口水重要，尚未開始追討各縣市的防疫責任。

沒有想到ＡＩＴ處長酈英傑離台前的演說，柯文哲市長沒有給予祝福，反而用嘲諷的方式「萊豬也吃了，軍火也買了，意思是台灣才死11個不算多嗎？」結果馬上傳出15萬劑莫得納疫苗已經在華航的飛機上，柯市長馬上狠狠的被甩了一巴掌，如果有認真聽陳時中部長在講，陳部長前兩天也才暗示台灣的疫苗很容易受到外界（中國）干擾，才要統一由中央核定採購。

台灣的疫苗量依照目前來看，會逐漸到位，比起許多國家來說，到位的時間算是相當快速，蕭美琴大使在美國也不斷地爭取，美國跟台灣合作，台灣從來都是低調再低調，有發佈共識後才會對外透露，疫苗也是如此，去年台灣原本要取得莫得納，結果在外力干擾之下，最後一刻卻忽然說代理問題，也就是上海復星為亞太地區的代理，於是台灣又陷入中國的統戰範疇。

台灣目前在衛福部的評估之下，疫苗會陸續到位，甚至七月底台灣會有國產疫苗的產出，現在當然不會隨意公佈得到疫苗的過程，以免被中國干擾。可惡的是！台灣就是有一群人，非在這時候為中國統戰求得表現，先是白狼高調嗆陳時中，再來就是台灣最大的在野黨中國國民黨了！媒體人證實有所謂『抗疫教戰守則』如何去詮釋中國疫苗。

沒想到國會議員刻意製造出疫苗欠缺的現象，地方首長從新北市長侯友宜、南投縣長林明溱到彰化縣長王美惠….，刻意要求中央要將疫苗的採購權放到地方，而且都是呼籲政府要採購上海復星的「復必泰」，實在很可笑也很可悲，在台灣發生危難的時候，這群人的嘴臉更是大剌剌地顯示，心向中國、製造恐慌、進行統戰。

富麗堂皇的政治語言製造風向，就是為了干擾中央防疫，怎麼配合指揮中心防疫面對這場災難，本應上下一心，卻有人要製造恐慌，按照道理來說，這場是要用科學分系、計算，卻多了政治算計與中國因素，變得更為複雜，光是一個「校正回歸」，在第一時間搞不清楚的時候，在野黨就紛紛開砲，最後證實這場烏龍，連地方首長都不敢背書。

最可惡的是柯文哲市長，每天開記者會都賣弄專業，先是說疫情可能會有高峰，然後再改口說有逐漸下降的趨勢，又嘲諷美國沒有給一支疫苗、萊豬也吃了、軍火也買了….說這些風涼話，比上述的在野黨還可惡，回想這一年多來都在砲打中央，市民真的很想問，市長！您管轄的萬華特定區有多少外籍人士接客、遊民安置問題….您為防疫做了多少朝前部署？身為市長您不知道自己有政治責任嗎？

●作者：張銘祐／政治評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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