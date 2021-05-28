如何分配疫苗？侯友宜籲中央：調整一級作戰區的部署思維

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜呼籲中央，要調整一級作戰區的部署思維，一級作戰區的所有醫護同仁們，他們需要更充足的配備，如何把雙北這樣一級作戰區的疫區，能夠把它防堵住，不要讓它再蔓延出去，就要給它更充分的配備，去守住這一塊；因此，在疫苗的分配，應該要有作戰熱區重新部署的觀念。
侯友宜表示，全國疫情進入強化三級警戒，不僅影響各行各業運作，弱勢民眾生活更為艱辛，特別責成民政局及各區公所強化里鄰通報功能，在疫情嚴峻期間遇有生計受困家庭，無論是否具福利身分，都要即時、加倍提供所需生活物資，避免多次外出採買感染風險，全力守護受疫情影響的弱勢族群。
侯友宜今日也在中和區長賴俊達的陪同下，視察中和實物銀行內食品、日用品及防疫用品3大類物資的整備情形，包含尿布、奶粉、米袋、麵條、罐頭，及口罩、酒精、手套等防疫與生活物資；賴俊達說，接下來將透過里鄰長進行電訪及家戶訪視，並強化關懷區內列冊獨居長輩及街友，掌握其身體健康狀況。
民政局長柯慶忠說，新北市里鄰長行動服務執行2年來，以居家安全、居家衛生、社會服務及市政宣導等4大面向，打造全方位在地服務，快速將市政資源輸送至有需要的民眾手中，完善社區防護網絡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。