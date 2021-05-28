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如何分配疫苗？侯友宜籲中央：調整一級作戰區的部署思維

▲侯友宜今日也在中和區長賴俊達的陪同下，視察中和實物銀行內食品、日用品及防疫用品3大類物資的整備情形。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲侯友宜今日也在中和區長賴俊達的陪同下，視察中和實物銀行內食品、日用品及防疫用品3大類物資的整備情形。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-28 11:40:01｜2021-05-28 11:42:07

疫情嚴峻，衝擊弱勢家庭生活，新北市長侯友宜今（28）日視察中和實物銀行民生物資的整備狀況；並宣布啟動里鄰關懷救助計畫，投入400萬元防疫基金增強29區公所各項民生及防疫物資，透過里鄰長系統即時關懷生活艱苦市民。

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針對15萬劑的莫德納疫苗今日抵台，新北市會不會強力爭取？侯友宜表示，全國都在缺疫苗，尤其在整個醫護同仁的量能上，顯然是不足的，像新北市昨日只配發1.8萬劑的疫苗，還有1.4萬位的醫護同仁沒有得到，盼在整個戰略的部署上，必須兼顧全國醫護同仁疫苗的施打量。

侯友宜呼籲中央，要調整一級作戰區的部署思維，一級作戰區的所有醫護同仁們，他們需要更充足的配備，如何把雙北這樣一級作戰區的疫區，能夠把它防堵住，不要讓它再蔓延出去，就要給它更充分的配備，去守住這一塊；因此，在疫苗的分配，應該要有作戰熱區重新部署的觀念。

侯友宜表示，全國疫情進入強化三級警戒，不僅影響各行各業運作，弱勢民眾生活更為艱辛，特別責成民政局及各區公所強化里鄰通報功能，在疫情嚴峻期間遇有生計受困家庭，無論是否具福利身分，都要即時、加倍提供所需生活物資，避免多次外出採買感染風險，全力守護受疫情影響的弱勢族群。

侯友宜今日也在中和區長賴俊達的陪同下，視察中和實物銀行內食品、日用品及防疫用品3大類物資的整備情形，包含尿布、奶粉、米袋、麵條、罐頭，及口罩、酒精、手套等防疫與生活物資；賴俊達說，接下來將透過里鄰長進行電訪及家戶訪視，並強化關懷區內列冊獨居長輩及街友，掌握其身體健康狀況。

 民政局長柯慶忠說，新北市里鄰長行動服務執行2年來，以居家安全、居家衛生、社會服務及市政宣導等4大面向，打造全方位在地服務，快速將市政資源輸送至有需要的民眾手中，完善社區防護網絡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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