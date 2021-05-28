孩視訊上課見「詭異長髮女」！媽罵：還看鬼片 真相糗翻
近期台灣疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，全國第三級疫情警戒延至6/14，全國停課亦同步延長。對此，教育部也宣布全國學校將採遠距線上教學方式，使學生停課不停學。不過，就有一名媽媽透露，某天早起要線上辦公，卻發現女兒不準備上課，反而開著電腦看鬼片，畫面中還能看到一名長髮女子，讓她氣得開罵，但結局卻讓媽媽瞬間尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 12:05:50
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，無奈表示「又傳災情...」隨後貼上一段LINE訊息對話紀錄，只見畫面中，一名媽媽指出早上準備線上辦公，卻看到女兒不趕快準備視訊上課，反而開著電腦正在看鬼片。
畫面中還能看見一名長髮女子臉上面無表情，媽媽見狀後就火大開罵「還在看鬼片！」但尷尬的是，女兒一聽立馬回應「媽，那是英文老師...」。明白是誤會一場後，媽媽最後搞笑直呼「我女兒英文應該會重修吧」。
貼文一曝光，立馬引來不少網友笑翻留言，「求老師的心裡陰影面積」、「老師....心裡重傷」、「英文老師深表遺憾」、「一定被當」、「完蛋了」、「Mic有關吧」、「女兒的臉一定尷尬爆炸」、「Mic有關起來就沒事…沒關…那就這樣吧」。（編輯：陳雅雲）
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