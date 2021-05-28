台灣已經撐住一年多！旅美台人給台灣10忠告　破萬網分享

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目前的自主性封城，成績大概要兩個禮拜才看得到，不要因為數字灰心，成果之後會看到的。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)

你不把他當一回事，他就跟你當好朋友。

台灣已經為你們爭取了一年多的時間，趕到疫苗出來，這是所有台灣人應該覺得驕傲的

能夠不在兩個星期進入第四級，都已經幾乎是天方夜譚

也希望大家有心裡準備，這是個長期的事情。

▲近期台灣疫情相當嚴峻，不少假消息趁機傾巢而出，除了網頁訊息外，通訊軟體更是假消息散布的主要管道，民眾千萬不要誤信。（示意圖／Unsplash）

不要相信什麼網路偏方，不要相信任何不是正式媒體、部門發布的消息

一開始，感染的年齡層可能會是老年人居多，過一段封城時間後，會轉變成年輕人居多

但是以目前情況看來，台灣應該不用等這麼久

▲台灣疫苗問題持續解決當中，旅美台人表示，台灣應該不用再等那久。（示意圖／NOWnews資料照片）

現在的敵人不是你不喜歡的政黨，是這個病毒

不讓醫療體系崩潰，是最重要的事。

暫時先別見朋友，一起把數字壓下來先，破口，只要一個，這些就得全部重來