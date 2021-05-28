台灣已經撐住一年多！旅美台人給台灣10忠告　破萬網分享

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一、這個病毒，感染力很強，目前台灣定點篩檢，醫院只對有症狀者篩檢，跟美國一開始一樣，你看到的數字都只是一部分，實際上帶病的人，應該是這個數字的好幾倍，尤其台灣人與人這麼近的情況，一不小心，爆發起來會很可怕，你現在看到的數字，已經是前兩個禮拜的成果，目前的自主性封城，成績大概要兩個禮拜才看得到，不要因為數字灰心，成果之後會看到的。
二、很多台灣朋友，長輩現在還在說「啊你們太緊張」、「啊這根本是流感而已」、「哎呀你們不要嚇人」這些話，我們在美國老早也都講過野聽過了，之後美國就死了60萬人，這個病毒不論種族，不論藍綠，在全世界任何地方都一樣，你不把他當一回事，他就跟你當好朋友。
三、大家互相指責，互相推卸責任，罵政府，罵這裡罵那裡，都是恐慌的自然反應，美國已經罵了一年多，現在還在罵，還有人在說新冠是假的，請大家不要把心思放在那上面，台灣已經為你們爭取了一年多的時間，趕到疫苗出來，這是所有台灣人應該覺得驕傲的，美國從去年3月到現在還沒恢復正常，我個人從去年3月開始，到現在只吃過大概5次餐廳。
四、有關於「兩個星期台灣要解除三級」這個梗圖…..我覺得燃起大家團結的心，是很好的，但是以我對這個病毒的了解….能夠不在兩個星期進入第四級，都已經幾乎是天方夜譚，更不要說是解除，希望大家要有長久奮鬥的打算。
五、在全民免疫、接種疫苗前，我個人認為要回到0確診幾乎是不可能的事情，慢慢的，很多生活習慣會改變，例如超市控制人數，公共場合關閉，居家上班，非必要產業全部關閉等等，只是冰山一角，一開始大家會害怕與不習慣，但是，會慢慢好的，也希望大家有心裡準備，這是個長期的事情。
六、假消息或者假新聞，都是在危機的時候最活躍，不要相信什麼網路偏方，不要相信任何不是正式媒體、部門發布的消息，任何LINE、微信等等軟件上面傳的東西，一概當是假消息，有這些關鍵字，例如「內部消息，我朋友在XXX上班，某某醫生建議，請多多分享出去，XX告訴我什麼時候會封城」反正這類的東西，直接刪除不要轉發，也多多關懷家裡的長輩，因為他們會被假消息壓不過氣。
七、一開始，感染的年齡層可能會是老年人居多，過一段封城時間後，會轉變成年輕人居多，關一兩個禮拜，大家都待得住，關一個月後，大家就會開始沒耐性，然後年輕人覺得自己身體好，不怕，就會開始趴趴走，那個時候，才是疫情真的要開始的時候，現在，才是剛開始而已，大家覺得少去公共場合就沒事，其實最危險的，是群聚，不是出門，去朋友家喝茶，打牌，看電影，人與人的連結等等，這些才是感染風險最大 也是最難控制的不定數。因為人是很難關這麼久的。
八、現在情況其實很簡單，就是看疫苗與接種來的多快，台灣以外的世界，大部分已經掙扎了一年多，但是以目前情況看來，台灣應該不用等這麼久，這是大家努力的結果，你們現在才開始COVID-19的體驗。
九、搞政治的，要互罵什麼的，回家罵，美國已經忠實呈現在危機時期搞政治會變成什麼樣子，請台灣的朋友不要那麼笨，政客要的就是你們互相撕裂，這是民主社會不變的道理，什麼顏色都一樣，現在的敵人不是你不喜歡的政黨，是這個病毒，疫情過去之後，大家可以互罵到爽，但現在，不需要用全民的生命去搞這個。
十、這個病毒，其實只要床位沒有滿，你就算中標也不是死刑，大部分都會痊癒，只是很大部分的人都需要就醫，只要能夠就醫，死亡率大約也就是1%-3%。但是當沒有病床的時候，死亡率會大大提高，而且當所有醫療資源全部投入在新冠的時候，很多其他的病症，沒有醫生有時間理你。
很多本來不會死的人，結果都會死亡。洛杉磯疫情高潮期，醫生有時會直接放棄康復機率低的病患，叫你回家隔離、等死，而且重症的患者，是不能跟家人接觸，見面的，許多的瀕臨死亡的病患，只能跟親人透過iPad告別，所以，不讓醫療體系崩潰，是最重要的事。
最後，Mark Han也表示「珍惜你們目前所擁有的，也慶幸你們不需要經歷的，台灣目前的措施，都非常快，非常到位，而且大部分來說，大家也都很合作，我相信大家的努力，是能夠保住病床不潰堤，請大家要有耐性，這不是一兩個禮拜能解決的事，甚至一兩個月可能都未必能回歸，暫時先別見朋友，一起把數字壓下來先，破口，只要一個，這些就得全部重來，大家忍著點！台灣加油！」（編輯：張嘉哲）
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