陌生男「破解電子鎖」！女突被闖進屋 網嚇勸世：要常換
隨著科技日新月異，現在許多民眾家中會使用指紋或密碼鎖。不過，近日一名網友在PTT「Boy-Girl」看板提到，奉勸大家若使用密碼鎖，必須定期更換密碼保護自己，同時分享自己身邊友人的「恐怖經歷」，貼文曝光掀起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 14:02:03
原PO表示，現在很多住家使用電子密碼鎖，但朋友A女前些日子貓走失了，她下班時回家看到紗窗打開，直覺是貓開了紗窗出去冒險，後來貓有找回來，受了點傷，但並無大礙。前幾日，A女在屋內，突然有個陌生男子按密碼鎖闖了進來，A女非常驚嚇，但陌生男子反問「妳不是說可以做朋友，叫我過來嗎？」一問之下才發現，原來是前男友B男，將A女的照片、個人資料放上某交友網站，B男再偽裝成A女跟網友認識、相約。
原PO指出，所以貓也不是那麼單純的出走，經過調查，發現是B男教唆某網友，到A女家中，打開紗窗，並把貓帶到公園，說是要測試貓自己回家的訓練。他無奈地說「原來社會案件離我們這麼近，實在毛骨悚然，若今天來的人是收到唆使強暴的指令，那會有多悲劇？」最後奉勸不管男孩、女孩，都要保護好自己，防人之心不可無，定期更換密碼鎖。
貼文曝光，讓一票網友震驚直呼「好嚇人，還好在發生嚴重的事情前發現了」、「太驚悚了吧」、「好可怕，這真的要報警了吧」、「這也太驚悚了，根本電影情節」、「這問題不是要常常換鎖吧，是如果交往對象知道密碼，分手後要記得換」。（編輯：賴詠璿）