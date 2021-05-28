戴口罩還是不夠？男錯愕「1配件」很多人沒有　眾全吵翻

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貼文一出，網友紛紛回應「阿請問政府是有說一定要戴護目鏡嗎＝＝？」、「現在是連護目鏡廠商都在搞業配嗎...管真多」、「護目鏡想戴就戴，主要是給醫護人員戴好嗎？」、「要不要乾脆穿太空裝搭捷運？」、「矯枉過正，你怎麼不說乾脆待在家都不會感染」、「口罩就很足夠了吧，護目鏡政府又沒規定」、「我都直接戴全罩安全帽去買菜，滿意了沒，管真多」、「醫護人員高風險才需要配戴，一般民眾可戴可不戴，不要整天製造恐慌」。
而一般來說，新冠肺炎是透過飛沫傳染，但台大醫院兒童感染科主任黃立民就曾表示「病毒肯定是會透過眼睛結膜傳染」。先前在國外也曾經發生毒經由結膜入侵，導致個案不幸中標，因此護目鏡的存在就是防止帶有病毒的分泌物、飛沫接觸感染到民眾。
不過對於民眾是否應該配戴護目鏡，台大醫師蒼藍鴿也曾解釋，「人類頭頸部的口鼻和眼睛黏膜不像皮膚有強大的表皮防護，是進攻人體的絕佳位置，所以醫療人員是必須要使用護目鏡的，但對一般民眾而言，除非是跟患病的案例有近距離接觸，否則護目鏡的額外幫助效果有限，一般醫療口罩就可以阻擋病毒，若再搭配情洗手以及避免用手搓揉眼睛，那防疫效果已經非常足夠」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。