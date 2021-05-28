驚！確診攤商足跡遍及北北基宜　林右昌籲：傳統市場休市

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此外，案6626則是明德一路東方美早餐店的員工，在5月21至24日期間上班，期間也曾短暫前往隔壁的OK便利店；案6628是海大學生，5月10日到22日的足跡，包括全家超商海大店、三媽臭臭鍋海大店、八方雲集中正店、廟口夜市（排骨飯、三明治、炒麵）、中正路沐MuMoo飲料店、全聯海大店。
林右昌舉案6439、6440攤商夫妻為例，指2人的活動史涵蓋了北北基宜的傳統市場，若是不把菜市場這個防疫缺口補上，其他的管理作為都會大打折扣，也枉費大家在這段期間的辛苦；另由於疫情升溫，原本的三級管制從延長到6月14日，雖有新疫苗即將陸續進口的好消息，但提醒大家絕對不可以有所鬆懈，特別是大台北首都圈。
林右昌點出，現在有2個非常重要的陣線要守，問題其實也最大，第一個就是家庭群聚感染的問題，第二個最嚴峻的是傳統市場的防線；強調現在到大賣場有實聯制的管控，可是回頭看看，大台北地區的傳統市場，現在是全台灣最大的群聚，其他地方都沒有人，但是到傳統市場到處都是人，且密度也很高。
林右昌說，大家可以回頭看看基隆採取的做為，5月中疫情剛開始的時候，就因傳統市場有確診者的足跡，「當初做了一個最困難的決定！」斷然把傳統市場封閉，然後做清消，並跟攤商、管委會協調，怎麼樣來重新規畫跟設計防疫的作為；說實在那個時候，「我們有很多的鄉親是不諒解的，甚至是在罵市長！」
不過，基隆當時有好幾個市場封閉後重新開放，現在已有市場可重新開業，配合單一出口、實聯制、量體溫及洗手等，讓攤商可以安全營業；現在攤商其實是回過頭感謝市政府，當初做了一個最困難的決定。
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