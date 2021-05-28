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驚！確診攤商足跡遍及北北基宜　林右昌籲：傳統市場休市

▲基隆市長林右昌呼籲，正視傳統市場的防線，例如斷然下令出現確診者的市場休市。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌呼籲，正視傳統市場的防線，例如斷然下令出現確診者的市場休市。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-28 14:36:21

疫情仍嚴峻！基隆市政府今（28）日公布確診者的公共場所活動史，其中確診的攤商夫妻足跡遍及北北基宜；基隆市長林右昌呼籲要正視傳統市場的防線，例如市府斷然下令出現確診者的市場休市，重新開業後，配合單一出口及實聯制等防疫措施，讓攤商可以安全營業。

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林右昌指出，個案6439、6440是一對攤商夫妻，他們5月3日到16日間的足跡遍及北北基宜，包括台北市通化市場、萬華青年國宅擺攤活動、信義區奉天宮（天公廟菜市場）、信義區吳興街市場、新北市中和華泰市場、板橋新埔市場、泰山菜市場（天公廟菜市場）、宜蘭羅東市場等地；案6218是高士振洗腎診所的病患，曾在5月10日到5月24日到診所洗腎，目前診所已暫時休業

▲基隆市一對確診的攤商夫妻，其足跡遍及北北基宜的傳統市場。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市一對確診的攤商夫妻，其足跡遍及北北基宜的傳統市場。（圖／基隆市政府提供）
此外，案6626則是明德一路東方美早餐店的員工，在5月21至24日期間上班，期間也曾短暫前往隔壁的OK便利店；案6628是海大學生，5月10日到22日的足跡，包括全家超商海大店、三媽臭臭鍋海大店、八方雲集中正店、廟口夜市（排骨飯、三明治、炒麵）、中正路沐MuMoo飲料店、全聯海大店。

林右昌舉案6439、6440攤商夫妻為例，指2人的活動史涵蓋了北北基宜的傳統市場，若是不把菜市場這個防疫缺口補上，其他的管理作為都會大打折扣，也枉費大家在這段期間的辛苦；另由於疫情升溫，原本的三級管制從延長到6月14日，雖有新疫苗即將陸續進口的好消息，但提醒大家絕對不可以有所鬆懈，特別是大台北首都圈。

林右昌點出，現在有2個非常重要的陣線要守，問題其實也最大，第一個就是家庭群聚感染的問題，第二個最嚴峻的是傳統市場的防線；強調現在到大賣場有實聯制的管控，可是回頭看看，大台北地區的傳統市場，現在是全台灣最大的群聚，其他地方都沒有人，但是到傳統市場到處都是人，且密度也很高。

林右昌說，大家可以回頭看看基隆採取的做為，5月中疫情剛開始的時候，就因傳統市場有確診者的足跡，「當初做了一個最困難的決定！」斷然把傳統市場封閉，然後做清消，並跟攤商、管委會協調，怎麼樣來重新規畫跟設計防疫的作為；說實在那個時候，「我們有很多的鄉親是不諒解的，甚至是在罵市長！」

不過，基隆當時有好幾個市場封閉後重新開放，現在已有市場可重新開業，配合單一出口、實聯制、量體溫及洗手等，讓攤商可以安全營業；現在攤商其實是回過頭感謝市政府，當初做了一個最困難的決定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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